Er is een herfst en winter verstreken sinds onze laatste review van een wifirouter. Dat dit niet zonder reden is geweest, kun je lezen in het artikel over de wifitestopstelling dat samen met deze review is gepubliceerd. Onze testopstelling is compleet op de schop gegaan en inmiddels weer zover in elkaar gebouwd dat we het testen van wifirouters kunnen hervatten.

Om de herstart van de wifitestopstelling te vieren, kies je natuurlijk geen gewone router, zeker niet omdat er een nieuwe test is opgenomen in het script waarin we in potentie hele hoge datasnelheden kunnen meten: de multibandtest.

De keuze viel daarom op de grootste doos in de stellingkast waarin onze voorraad testrouters staat: die van de ASUS ROG Rapture GT-AXE16000. Het is een router met zeer stevige specificaties: vier radio's, waaronder de 'nieuwe' 6GHz-band, twee 10Gbit/s-poorten, een stevige chipset en niet te vergeten een vervaarlijk uitziende gaminginterface en uiterlijk.

Dat dit niet voor iedereen de eerste keuze is op het gebied van uiterlijk, snappen we best goed. De potentiële groep kopers wordt waarschijnlijk nog iets kleiner als de prijs in beeld komt, want de router is met 565,72 euro op het moment van schrijven een van de duurste consumentenrouters in de Pricewatch. Voor die prijs verwacht je natuurlijk een dijk van een router, zeker voor je games, want het mag duidelijk zijn dat het apparaat dit als speerpunt voor zichzelf adverteert. Deze router is dus prijzig, maar is hij ook onmisbaar voor gamers? En wat zijn de voordelen van vier frequentiebanden in een router? Natuurlijk zijn we benieuwd naar het antwoord op die vragen, maar ook naar de resultaten van de nieuwe 6GHz-frequentieband die onlangs is vrijgekomen.