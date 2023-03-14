T-Mobile Thuis meldt storing bij internet, televisie en vaste telefonie - update

T-Mobile Thuis heeft last van een storing. Daardoor kunnen klanten volgens de provider problemen ondervinden met internet, televisie en vaste telefonie. Het bedrijf zegt onderzoek te doen naar de oorzaak.

Een moderator op het T-Mobile-forum meldde om 8.00 uur berichten over een storing binnen te krijgen. Ook op Allestoringen is te zien dat er sinds dinsdagochtend vroeg storingsmeldingen worden gedaan. De storing kan invloed hebben op de vaste diensten van de provider, zoals internet, televisie en vaste telefonie.

De oorzaak van de storing is niet bekend; T-Mobile geeft aan onderzoek hiernaar te doen. Het is ook niet bekend hoe breed de storing is. T-Mobile schrijft op zijn forum dat 'een aantal van zijn klanten' problemen ondervindt. De provider geeft geen indicatie voor wanneer de problemen naar verwachting opgelost zijn.

Update, 11.55: T-Mobile meldt dat het probleem is verholpen. Gebruikers die nog problemen met hun verbinding ondervinden, wordt aangeraden om hun modem en mediaconverter opnieuw op te starten door deze twintig seconden uit het stopcontact te halen.