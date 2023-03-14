T-Mobile Thuis meldt storing bij internet, televisie en vaste telefonie - update

T-Mobile Thuis heeft last van een storing. Daardoor kunnen klanten volgens de provider problemen ondervinden met internet, televisie en vaste telefonie. Het bedrijf zegt onderzoek te doen naar de oorzaak.

Een moderator op het T-Mobile-forum meldde om 8.00 uur berichten over een storing binnen te krijgen. Ook op Allestoringen is te zien dat er sinds dinsdagochtend vroeg storingsmeldingen worden gedaan. De storing kan invloed hebben op de vaste diensten van de provider, zoals internet, televisie en vaste telefonie.

De oorzaak van de storing is niet bekend; T-Mobile geeft aan onderzoek hiernaar te doen. Het is ook niet bekend hoe breed de storing is. T-Mobile schrijft op zijn forum dat 'een aantal van zijn klanten' problemen ondervindt. De provider geeft geen indicatie voor wanneer de problemen naar verwachting opgelost zijn.

Update, 11.55: T-Mobile meldt dat het probleem is verholpen. Gebruikers die nog problemen met hun verbinding ondervinden, wordt aangeraden om hun modem en mediaconverter opnieuw op te starten door deze twintig seconden uit het stopcontact te halen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-03-2023 09:46
108 • submitter: Tweaqer

14-03-2023 • 09:46

108

Submitter: Tweaqer

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Reacties (108)

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dutchnltweaker 14 maart 2023 09:51
Wat ik me afvraag, waarom geven Telekom bedrijven ipv de bekende excuses voor het ongemak niet gewoon onbeperkt bellen en data (of meer data dan normaal) voor de dag dat de storing duurt? Vaak (niet de meeste) heb je als je tmobile vaste diensten hebt, ook tmobile mobiel, tele2 mobiel en of ben mobiel om extra voordeel te krijgen. Ja je herkend het probleem, maar geeft je klanten gelijk wel hulp om tijdelijk via je telefoon meer data te verbruiken.
Keypunchie
@dutchnltweaker14 maart 2023 09:59
Op zich een sympathiek idee, maar behalve de implementatiehordes (er zit nogal wat complexiteit in, die je moet implementeren *terwijl* je een storing hebt), is dat natuurlijk ook financieel gedreven.

Ook is het een klein beetje gevaarlijk, want je zegt eigenlijk "Beste klant, die vaste verbinding heb je helemaal niet nodig, je kunt gewoon alleen met je mobiel aan de slag".
supersnathan94
@Keypunchie14 maart 2023 10:38
Ze hebben dit al in place. Je krijgt gewoon een code via sms die je kunt gebruiken om het te activeren.
Mopperman @supersnathan9414 maart 2023 10:52
Klopt, zojuist aangevraagd en gekregen 😉

Je krijgt een voucher voor 7 dagen unlimited 😉

[Reactie gewijzigd door Mopperman op 23 juli 2024 05:24]

pomp0m @Mopperman14 maart 2023 21:14
Voucher is Fair use 'unlimited'. Deze heeft een bundel van 500gb en je mag hem daarna wel nog een keertje verlengen maar denk niet dat je dat meerdere malen per dag kan doen zonder dat ze wat vragen/opmerkingen gaan geven. Wel virtueel unlimited want veel mensen halen de 500gb niet (al is de kans bij tweakers wel wat groter) ;) .
Mopperman @pomp0m15 maart 2023 05:22
Ik hé. 3,5 maand destijds met vouchers thuis gewerkt destijds. Je moet er geen films enzo op gaan downloaden … 😉 maar voor thuiswerk en wat on-demand video is het prima.
Keypunchie
@supersnathan9414 maart 2023 11:01
Dat is netjes!

En slimmer dan het vol-automatisch doen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 05:24]

BurrowedLurker @Keypunchie14 maart 2023 12:59
Als ze iedereen automatisch gratis data geven en stel iedereen gaat hot spots maken en heftig gebruik maken, dan zou het ook nog kunnen dat de zendmasten het niet aan kunnen en dat die ook gaan storen of onbruikbaar traag worden. Die capaciteit is er niet op gemaakt dat iedereen in de buurt niet alleen internet op hun telefoon maar ook nog huishoudens vol met laptops en tablets die via hotspot streamen, downloaden, uploaden, enz.
supersnathan94
@BurrowedLurker14 maart 2023 19:45
Mwah. Ik maak me daar niet zo druk om hoor. Ik gebruik m’n telefoon nu ook al boor zaken die ik anders op de PC zou doen. Video calls is nu eenmaal de standaard voor stand ups tegenwoordig.

Heb met relatief “normaal” gebruik toch al gauw zo’n 100-150 Gig aan dataverbruik op telefoon. Met hotspot voor werk zal het wel iets meer zijn, maar niet direct het dubbele qua bandbreedte oid.

Daarnaast is de bandbreedte op telefoon ook veel minder dan vast. Op vast trek ik rustig meerdere terabytes aan data binnen in een maand, maarja. Met gigabit lijntje heb je die ruimte ook.
Lednov @Keypunchie14 maart 2023 11:14
Dat is ook zo. Voor de gemiddelde consument is een vaste verbinding ook niet meer nodig. En er zijn zelfs landen waar dit wordt aangeboden. Waar unlimited ook écht unlimited is, en niet dat je een cap hebt van 10GB per dag, dat je dan weer moet aanvullen met 2GB per keer (ook al kan dat onbeperkt).

Het is of Denemarken of Noorwegen (of beide) waar aanbieders 5G hebben voor 'thuis'.
Keypunchie
@Lednov14 maart 2023 11:49
Ook hier in Nederland is het mogelijk bij T-Mobile: https://www.t-mobile.nl/4g-voor-thuis

Zitten wel caps op, maar niet iets waar je heel snel tegen aanloopt. Heb het nog overwogen uit kostenoogpunt: Het was sneller dan DSL en goedkoper dan Ziggo (het was voorheen goedkoper dan nu, als ik het me goed herinner).

Uiteindelijk toch maar Ziggo gekozen. Was bij de DSL gebleven als andere partijen dan KPN voor een beetje normale prijs 'pair bonding' hadden kunnen aanbieden, helaas buit KPN haar netwerkpositie daar uit.
TheVivaldi @Keypunchie14 maart 2023 21:22
Ook hier in Nederland is het mogelijk bij T-Mobile: https://www.t-mobile.nl/4g-voor-thuis
Eh, sinds wanneer is 4G hetzelfde als 5G? De persoon boven je had het over 5G voor thuis…
Keypunchie
@TheVivaldi14 maart 2023 22:03
Wordt tzt. vast wel 5G.

Ik nam het even aan als kort voor “mobiel voor thuis”.
TheVivaldi @Keypunchie14 maart 2023 21:20
[…] is dat natuurlijk ook financieel gedreven.
Ja, maar elders gebeurt het ook. Als de OV-chipkaartpalen in de bus niet werken, dan zegt de chauffeur ook niet “sorry, wacht maar tot er eentje komt waar de palen wél werken”. Je mag dan gewoon instappen en gratis reizen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 05:24]

D_el_p @dutchnltweaker14 maart 2023 09:57
Daar heeft T-Mobile dan ook nooit moeilijk over gedaan bij mij. In de tijd dat ik klant bij ze was heeft er zich een tweetal keer een storing voorgedaan die niet even te omzeilen was door een alternatieve DNS resolver te gebruiken. In beide gevallen via de telefoon aangegeven dat ik wel afhankelijk was van mijn internet en 10GB (voldoende) extra GB op m'n mobiele abonnement gekregen voor een hotspot. Misschien niet de stabielste provider, maar van mij echt dikke voldoende voor de klantenservice daar.
Lednov @D_el_p14 maart 2023 11:07
Dat is dan in een ver verleden geweest, de klanten'service' is tegenwoordig om te huilen zo slecht! Echt onvoorstelbaar dat een bedrijf anno 2023 het durft om zo een slechte afdeling te hebben. Als je belt kan er niets, je MOET de boel escaleren, want anders gebeurt er niets.
En je moet keer op keer bellen en actie ondernemen, want als zij aangeven terug te bellen op een bepaalde datum/tijdstip, kan je er lang op wachten. Echt zo beroerd heb ik het nog nooit meegemaakt.
En sterker nog, ik kwam van Tele2, hun dochterbedrijf wat ze dan een 'budgetaanbieder' noemen. Nou, de klantenservice daar was uitmuntend! De weinige keren dat ik iets had, werd er uitgebreid de tijd ervoor genomen. Zó lang, dat ik op een gegeven moment afvroeg of er niet anderen geholpen moesten worden.

Dan verwacht je van het 'premium' moederbedrijf toch op zijn minst een goede afdeling, nou het is een koude kermis.
kan niet wachten om er weg te gaan, want slechter kan het bij de concurrenten nooit zijn.
Watsonus @Lednov14 maart 2023 11:26
Dat is dan in een ver verleden geweest, de klanten'service' is tegenwoordig om te huilen zo slecht! Echt onvoorstelbaar dat een bedrijf anno 2023 het durft om zo een slechte afdeling te hebben. Als je belt kan er niets, je MOET de boel escaleren, want anders gebeurt er niets.
Afgelopen maand hebben wij een storing gehad bij T-Mobile, en wij hebben een hele andere ervaring. Keurig netjes behandeld, hoefde zelf niks te escaleren. Monteur zou een paar dagen na de melding komen. Direct al een voucher gekregen voor 7 dagen unlimited internet omdat ik bij Ben zit, zodat ik een hotspot kon gebruiken. Heb hier niet eens zelf naar hoeven vragen, de chatmedewerker bood dit zelf aan. Ik ben zeer tevreden over hoe ik toen geholpen ben. Enige verbeterpuntje is dat ik graag zelf had willen bellen, in plaats van dat je eerst alle stappen bij een chatbot moet doorlopen waarna je doorverbonden wordt naar een echte chatmedewerker. De afhandeling en oplossing verder heb ik echter niks op aan te merken.

[Reactie gewijzigd door Watsonus op 23 juli 2024 05:24]

supersnathan94
@Lednov14 maart 2023 19:49
Raar. Compleet tegenstrijdig met eigen ervaring en die van anderen, maar hee het kan gebeuren dat ze een keer een slechte dag hebben.

Heb een keer een doorgefikte poort gehad en dat was vrij snel opgelost met de juiste mensen zonder escalatie. En direct voucher voor unlimited internet, maar dan ook echt unlimited dus hoefde niet meer bij te plussen na 10 gig.
King4589 @dutchnltweaker14 maart 2023 10:00
VodafoneZiggo hebben dat wel als dienst. Ze noemen het een Wifi Bakc-up bundel. Ik dacht dat automatisch ging (geen idee hoe) maar dat kan je blijkbaar aanvragen via de klantenservice, die waarschijnlijk op dit soort momenten al overbezet is :X wifi-back-up-bundel
Rolfie @King458914 maart 2023 10:34
Lastige is, dat dit vaak toch over dezelfde infrastructuur gaat in de backend.

Het lost dus alleen maar bepaalde storingen op.
Elissen @dutchnltweaker14 maart 2023 10:05
Ik heb toevallig vorige week een storing gehad (brand in een trafo huisje waardoor de wijkcentrale geen stroom had). Ik zit zowel thuis als mobiel bij T-Mobile en ik heb van de helpdesk een code gehad om 7 dagen onbeperkte data op mijn mobiel te activeren. Met expliciet de hint om je mobiel als hotspot te gebruiken. Je kon wel merken dat er meer dat deden want het was trager dan normaal, maar beter iets dan niets.
WillySis @dutchnltweaker14 maart 2023 10:18
Een excuus is gemakkelijk te verzenden. Wie geen last had van de storing vindt het ook geen probleem om een excuus te krijgen.
Als men onbeperkt data/bellen wil geven moet men eerst inventariseren welke klanten getroffen worden en dan moeten die tijdelijk overgezet worden. Dat geeft vaak niet eens de oplossing, want er is immers een storing. Als men eenmaal weet welke klanten last hebben van de storing is men ook al een heel eind op weg naar de bron van de storing en de uiteindelijke oplossing.
Verwijderd @dutchnltweaker14 maart 2023 10:02
Wat ik me afvraag, waarom geven Telekom bedrijven ipv de bekende excuses voor het ongemak niet gewoon onbeperkt bellen en data (of meer data dan normaal) voor de dag dat de storing duurt?
’Excuses voor het ongemak’ is anno. 2023, en jaren daarvoor altijd al een dooddoener geweest :z En jouw opmerking/vraag bestaat al zeer lang, 2009 en Vodafone :)
911GT2 @dutchnltweaker14 maart 2023 11:35
Ik heb een tijdje een probleem gehad met mijn T-Mobile thuis aansluiting na een overstap, en dat is precies wat ze doen. Ze bieden je voor alle abonnementen een onbeperkte bundel aan.

Voor mij nutteloos omdat we die al hebben, maar dat doen ze dus zeker.
NoobishPro @dutchnltweaker14 maart 2023 11:38
Wanneer ik contact opneem met T-mob ivm een storing, krijg ik een code voor een dag, week of maand lang ongelimiteerd internet op mobiel.
jongetje
@dutchnltweaker14 maart 2023 13:13
Dat gebeurd toch ook als je de helpdesk belt?
En anders neem je het zakelijke product, daar zit een 4G backup bij in.
CH4OS @dutchnltweaker14 maart 2023 14:02
Omdat ze in de algemene voorwaarden die je overeengekomen bent toen je het contract aanging, geen 100% uptime garantie krijgt. Wil je dat wel, betaal je daar ook voor, dergelijke abo's zijn voor consumenten echter niet interessant. Een storing kan altijd voorkomen en een paar uur verminderde service lijkt mij dan ook redelijk. Dergelijke oplossingen verwacht ik als het probleem langer duurt, om wat voor reden dan ook.
Aldy @dutchnltweaker14 maart 2023 14:26
Fritz!Box heeft modems, die via een dongel bij een storing automatisch over kunnen schakelen naar het mobiele netwerk. Maar de provider moet dit natuurlijk ook ondersteunen en daar kan nog weleens het probleem liggen.
Daoka @dutchnltweaker14 maart 2023 17:46
Bij Tele2 heeft mijn moeder dit wel gekregen toen haar modem kapot was. Uiteraard is dit maar 1 klant en geen honderden of zelfs duizenden.

Ik vraag mij wel af of onbeperkt voir iedereen überhaupt wel haalbaar is qua capaciteit. Ja de meeste mensen hebben mobiel internet maar het is natuurlijk wel anders dat je een mobiele game speelt/beetje aan het browsen ben/emailen/ect of dat ineens veel mensen Netflix of Disney+ gaan streamen naar de tv.
weekend warrior 14 maart 2023 09:56
Hier werkt het vandaag prima maar de laatste week heb ik wel gemerkt dat een deel van de websites soms traag is. Het gaat hier om 1gb glas omgeving Amersfoort zonder gebruik te maken van de DNS van T-mobile.
Kevinns @weekend warrior14 maart 2023 10:01
Bij mij is alles ook enorm traag op werklaptops (van verschillende bedrijven). Privé apparaten werken prima. Gezien de T-Mobile community support topics zijn we niet de enige.

Ik heb het probleem mogelijk gelokaliseerd tot ZScaler icm T-Mobile. Maar nog geen oplossing…

[Reactie gewijzigd door Kevinns op 23 juli 2024 05:24]

nl noob @Kevinns14 maart 2023 10:17
Ik had daar vorige week inderdaad ook al last van. Die link had ik nog niet gelegd.
Afgelopen weekend was het ook een ramp. Toen was er enkel in de nacht een werkende internetverbinding. Gelukkig is er nu wel een normale verbinding zonder Z-Scaler.
SirJesse93 @weekend warrior14 maart 2023 10:23
Dat heb ik plots sinds een week ook, ik dacht dat het aan m’n Access Points o.i.d. lag, maar dat zal dan ook wel hier aan liggen! Niet aan gedacht.

Speedtests zijn snel, pagina’s laden niet.

[Reactie gewijzigd door SirJesse93 op 23 juli 2024 05:24]

Tweaqer 14 maart 2023 10:04
Ik ben sinds gisteravond over op tmobile en heb er wel last van. Iemand die kan aangeven hoe ik de dns wijzig naar bijv. Google? Daar was ik nog niet aan toe gekomen
ImperialGenesis @Tweaqer14 maart 2023 10:23
Je moet in je router instellingen zijn. Daar zit ergens (weet even niet uit mijn hoofd waar precies) instellingen voor de primaire en secundaire dns.

Deze kan je dan aanpassen voor degene van Google.
Tweaqer @ImperialGenesis14 maart 2023 10:45
Gevonden! Onder:
Netwerkinstellingen > Thuisnetwerken > DNS Waarden > Statisch

..Helaas heeft het niet geholpen, dus hopelijk kan Tmobile het vlot oplossen.
Vrijdag 14 maart 2023 09:50
Hier (Den Haag, regio Hollands Spoor met T-Mobile 100mbit ADSL) werkt het wel, maar erg langzaam. Beter dan niks, wel zo handig als je thuiswerkt.
2green @Vrijdag14 maart 2023 10:21
Vanochtend ook geen problemen, maar gisteren rond 19:00 was bij ons internet heel traag. Halfuurtje later was het weer over.
ToolBee @2green15 maart 2023 01:55
Ik heb afgelopen weekend mijn router al eens aan en uit gezet...
Dat had ik dus niet moeten doen?.. :P
Vandaag verder niets gemerkt. Stiekum de firmware een update gehad, misschien?
InjecTioN 14 maart 2023 10:01
Gezien de reacties hier, zijn er duidelijk genoeg klanten van T-mobile die er geen last van hebben. De klanten die er wel last van hebben, zullen waarschijnlijk moeite hebben om op Tweakers.net te komen. :)
loki504 @InjecTioN14 maart 2023 10:25
Gelukkig hebben de meeste mensen die op Tweakers.net komen vandaag de dag meerdere manier om op Tweakers.net te komen. Maar hier in Almere ook geen last.
_HugoBoss_ @loki50414 maart 2023 12:13
Goeie grap. Maar toevallig is tweakers.net een van de sites die m.i. al een tijdje niet goed laden vanaf tmobile thuis.

Hier heb je een testje: for i in `seq 1 10`; do curl "http://tweakers.net" -L -w "%{time_total}s\n" -o /dev/null -s; done
Mijn resultaten:
0.163845s
1.651201s
4.279559s
0.891112s
0.696033s
1.557771s
1.932171s
1.660705s
1.407355s
1.465208s

Als ik wireshark mee laat lopen dan gaan de verbindingen met 0.x seconden zoals je het zou mogen verwachten. De >1 sec zitten vol met retransmits, out-of-orders, etc.

Ik zal nu wel een hoop commentaar krijgen over hoe mijn thuis setup niet deugt, maar ik kan je verzekeren dat deze issue op meer Tele2 verbindingen speelt.
Daarbij kan ik dezelfde tests doen tegen hotmail.com, google.nl en dat werkt allemaal prima.
Er zijn ook diverse klant-domeinen (die ik hier niet noem) die hetzelfde gedrag vertonen als de resultaten naar tweakers.net.

[Reactie gewijzigd door _HugoBoss_ op 23 juli 2024 05:24]

loki504 @_HugoBoss_14 maart 2023 12:25
Maar dat doet toch niets af van het feit dat de meeste Tweakers(al niet überhaupt alle mensen in Nederland) meerdere manieren om tweakers.net te bereiken.
2green @InjecTioN14 maart 2023 10:23
Lolbroek... als ik dit soort reacties lees mis ik altijd de reactie mogelijkheid om iets grappig te vinden.
spacy @InjecTioN14 maart 2023 10:50
Geen moeite om hier te komen, we hebben tenslotte ook mobieltjes, maar het topic was er eerder vandaag nog niet. Helaas vandaag dus geen internet via de ADSL. Vervelend is vooral dat wij net sinds gisteren zijn overgestapt, dus op de 2e dag al een storing... Hopelijk is dit een uitzondering en geen voorbode van wat ons te wachten staat 8-)
CorbataGames @InjecTioN14 maart 2023 10:56
Hier in Amersfoort gelukkig ook geen last, maar afgelopen vrijdag van 22:00 tot zondag 00:25 wel platgelegen met hun glasvezel. De website gaf toen geen storing aan, zelfs de 'lokale' melding was er niet, maar na bellen bleek dat ze wel degelijk op de hoogte waren.
Wel een Unlimited T-mobile code ontvangen voor m'n mobiele abonnement voor 7 dagen. Dat scheelt enorm, al was het internet wat trager dan normaal (er zullen meer T-mobile'rs in de wijk hetzelfde probleem hebben gehad).

Zo'n lange storing wel erg vervelend, vooral als je met z'n 2en met griep op de bank ligt.
jeroen.wouda 14 maart 2023 10:14
De storing bij T-Mobile is al begonnen om 0:03h vannacht. Pas om 08:00 uur is het 'ondekt' Helaas ontbreekt het T-Mobile aan goede monitor. De storing is nu al 10 uur aan de gang en lijkt het een landelijk probleem te zijn. Hier in Maarssen is er tot op heden geen verbinding mogelijk.
rbr320 @jeroen.wouda14 maart 2023 10:24
Oei, dan heb je echt pech want ik woon niet heel ver bij je vandaan in Utrecht Leidsche Rijn en heb geen problemen met mijn 1Gbit glasvezel verbinding via T-Mobile. Ik heb wel eigen Unbound servers draaien en maak dus geen gebruik van de DNS van T-Mobile.
jeroen.wouda @rbr32014 maart 2023 11:04
Het lijkt geen DNS probleem te zijn. Ik heb de pech, waar ik helaas vorige maand ben achtergekomen, dat ik via KPN glasvezel krijg. Alles LIJKT T-Mobile alleen de rekening is veel hoger. Mischien zit het probleem bij de klanten die een 1Gb van KPN hebben, dat is het geval als je meer dan 45€/maand betaald.
Glashelder 14 maart 2023 09:50
Werkt hier allemaal probleemloos. Gebruik geen DNS van ze, wellicht een DNS storing? TV doet het hier ook gewoon, maar kijk ik wel via de Apple TV app.

It’s always DNS.
Bolle117 14 maart 2023 09:50
In Eindhoven deze ochtend geen problemen :)
Kevinns 14 maart 2023 09:57
Hier (Zuid-Holland) werkt het nog met Cloudflare DNS. Al kan ik sinds anderhalve week amper thuiswerken. Op werk-gerelateerde apparatuur van verschillende bedrijven is het internet onmogelijk traag. Gemene deler is het gebruik van ZScaler icm T-Mobile Thuis internet…

Het probleem is dusdanig dat ik overweeg om over te stappen als het niet snel is opgelost.

[Reactie gewijzigd door Kevinns op 23 juli 2024 05:24]

RCBL @Kevinns14 maart 2023 10:48
Is het feit dat je overweegt over te stappen geen overbodige info?
Kevinns @RCBL14 maart 2023 18:01
Heb ik een T-Mobile medewerker op de teentjes getrapt? ;)

Ik denk dat het de ernst van de situatie goed aangeeft. Traag internet kan vervelend zijn, maar nu is het zo traag dat ik (als overwegend zéér tevreden T-Mobile gebruiker) overweeg om z.s.m. T-Mobile te vervangen met iets anders omdat ik mijn werk niet meer kan uitvoeren.
bgwesterhof @Kevinns15 maart 2023 16:46
Ik had hetzelfde probleem, en bij mij heeft een zogeheten “DNS flush” geholpen. Dit kun je zelfstandig doen via de opdrachtprompt van je laptop. Tipje!
Kevinns @bgwesterhof15 maart 2023 21:55
Haha ik zag je bericht al op het T-Mobile forum. Ik ben helemaal in mijn nopjes, bedankt!
Tweakriez 14 maart 2023 10:14
Cloudflare family DNS hier, zero problems. Zoiezo erg tevreden over T-Mobile internet.

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