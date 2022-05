Vanuit het niets is de Linux-distributie EndeavourOS in nog geen twee jaar tot de vijfde plaats van DistroWatch opgeklommen. Deze op Arch Linux gebaseerde distributie is ontstaan toen de ontwikkelaars van Antergos er twee jaar geleden plots mee stopten. Bryan Poerwoatmodjo was moderator op het Antergos-forum en wilde graag de vriendelijke community van de distributie op een ander forum voortzetten. Toen enkele andere enthousiaste communityleden zich bij hem vervoegden, veranderde het plan plots in het creëren van een nieuwe distributie: EndeavourOS. Wij spraken met Bryan over het ontstaan van EndeavourOS, over het belang van een vriendelijke community en over de plannen voor de nabije toekomst.

Hoe ben je in de Linux-wereld terechtgekomen?