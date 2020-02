Borderlands 3 komt over twee weken uit op Steam

Gearbox brengt Borderlands 3 op 13 maart uit op Steam. Dat is een half jaar nadat het spel uitkwam in de Epic Games Store en voor consoles. Eind maart volgt er een tweede betaalde dlc met de titel Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock.

De Steam-versie van Borderlands 3 krijgt ondersteuning voor crossplay met de versie die in de Epic Games Store staat. De game is ook beschikbaar via Google Stadia en voor de PlayStation 4 en de Xbox One, maar crossplay met die platforms is er nog niet. Gearbox gaf vorig jaar wel aan dat het de bedoeling was dat dit mogelijk zou worden na de release, maar het bedrijf heeft daarover nog geen verdere details gegeven.

Op 26 maart verschijnt de dlc Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock. De betaalde uitbreiding is onderdeel van de season pass en zal ook los te koop zijn. De vorige betaalde dlc kostte los 15 euro. In april krijgt Borderlands 3 de Mayhem 2.0 end-game-update. Die voegt meer dan 25 nieuwe modifiers toe zoals een big head-modus en een The Floor is Lava-optie.