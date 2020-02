Ontwikkelaar en bedenker van Konami-code is overleden

De Japanse ontwikkelaar Kazuhisa Hashimoto is op 61 jarige leeftijd overleden. Hij werkte sinds 1981 bij Konami en is de bedenker van een van de bekendste cheatcodes die in tal van games is toegepast: omhoog omhoog, omlaag omlaag, links rechts, links rechts, b, a.

Konami bevestigt het overlijden van de cheatcodebedenker op Twitter. De door Hashimoto bedachte knoppencombinatie verscheen in 1986 voor het eerst in de NES-port van arcadegame Gradius. Hij voegde de code toe tijdens de ontwikkelfase, zodat hij het moeilijke spel zelf uit kon spelen. Het plan was om de code te verwijderen uit de definitieve versie, maar dat gebeurde niet.

Het grote publiek maakte twee jaar later kennis met de Konami-code, toen die in NES-game Contra verscheen. Spelers krijgen in dat spel dertig extra levens als ze de knoppencombinatie indrukken voor het starten van de game. In de afgelopen dertig jaar is de code in tal van andere games gebruikt en niet alleen in die van Konami.

Zo is het mogelijk om in BioShock Infinite een hogere moeilijkheidsgraad te ontgrendelen door de code in te voeren. De Konami-code wordt ook vaak gebruikt als een easter egg. Zo verandert de soundtrack van Anthem subtiel bij het invoeren van de code en in Borderlands 2 krijgen spelers er een menuoptie bij die helemaal niets doet. Een nieuwe generatie gamers maakte onlangs kennis met de Konami-code in Fortnite. Bij de start van het tweede seizoen vorig jaar gaf de toetsencombinatie toegang tot een Space Invaders-achtige minigame.