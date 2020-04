Terry Pratchetts boekenreeks Discworld krijgt eigen televisieserie

Discworld, de fantasyboekenserie van Britse auteur Terry Pratchett, krijgt een eigen tv-serie. Deze wordt gemaakt door Pratchetts televisieproductiebedrijf Narrativia, in samenwerking met Motive Pictures en Endeavor Content.

De televisieserie moet 'absoluut trouw blijven' aan het originele materiaal van de in 2015 overleden schrijver, melt Narrativia. Het is nog niet bekend welke van de 41 Discworld-boeken de bedrijven zullen vertolken voor het kleine doek, noch wanneer een eerste vertoning gepland staat.

The Guardian tekent aan dat het enigszins opvallend is dat er met andere bedrijven gewerkt wordt dan bij de productie van The Watch, dat is een serie die is gebaseerd op de gelijknamige politiemacht uit de Discworld-boeken. Daar werkt BBC America aan, maar recent gepubliceerde foto's van die serie leverden veel kritiek op van fans, die vonden dat de visuele stijl te veel afwijkt van de beelden die Pratchett schetste in zijn boeken. Een Narrativia-kopstuk ontkent echter dat de keuze om met andere bedrijven in zee te gaan te maken heeft met de respons op The Watch.

Het eerste boek in de Discworld-reeks kwam uit in 1983; in de zomer van 2014 kwam het laatste boek uit, ondanks dat de auteur toen al aan dementie leed. In die komische fantasyserie parodieerde Pratchett bekende auteurs als Tolkien, Lovecraft en Shakespeare. Hoewel Pratchett voor zijn dood aangaf dat hij het zou goedkeuren als zijn dochter Rhianna de boekenserie voort zou zetten, heeft zij aangegeven dat zij, noch iemand anders een nieuw Discworld-boek zal schrijven.