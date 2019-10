Internet Archive voegt 2500 in browser speelbare MS-DOS-games toe

The Internet Archive heeft ruim 2500 MS-DOS-games toegevoegd aan zijn site. De games zijn via een emulator te spelen in de browser. Bij de nieuwe games zitten titels als Redneck Rampage, WipEout, SimCity 2000 en Star Wars TIE Fighter.

Sinds 2015 zijn er al MS-DOS-games te spelen via The Internet Archive. Destijds werden er ruim 2300 games online gezet. In de jaren daarna zijn er af en toe nieuwe games toegevoegd, maar nu komt daar ineens een enorme lading van 2541 games bij. De grote update is te danken aan het eXoDOS-project, dat zich richt op het verzamelen van DOS-games en om deze speelbaar te maken op moderne systemen.

Bij de nieuwe games zitten bekende klassiekers, waaronder PlayStation-game WipEout, die in 1995 uitkwam en datzelfde jaar ook voor MS-DOS verscheen. Ook Leisure Suit Larry 6, Alone in the Dark, Discworld, Full Throttle en Star Wars X-Wing zijn toegevoegd.

Het totale aantal MS-DOS-games dat via The Internet Archive te spelen is staat nu op 6900 stuks. De site merkt op dat niet alle games even soepel werken op oude hardware en waarschuwt dat sommige games een download van honderden megabytes vereisen.