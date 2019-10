Sony stelt The Last of Us Part II uit tot eind mei 2020

The Last of Us Part II verschijnt 29 mei volgend jaar. Dat is althans de nieuwe datum die Sony noemt bij de bekendmaking van het uitstel van het spel. Vorige maand nog sprak Sony van een verschijning op 21 februari voor de PS4-game.

Ontwikkelaar Naughty Dog erkent dat het nog geen maand geleden was dat de officiële verschijningsdatum van 21 februari bekendgemaakt werd. "Gedurende de laatste paar weken, terwijl we de laatste secties van de game aan het afronden waren, realiseerden we ons dat we simpelweg niet genoeg tijd hebben om het hele spel te polijsten tot een niveau dat we Naughty Dog-kwaliteit noemen", meldt de ontwikkelaar.

De studio claimt dat het voor de optie stond om compromissen te sluiten of meer tijd te nemen. De keuze voor dit laatste zou onder andere tot minder stress van het ontwikkelteam leiden. Een maand geleden nog sprak het bedrijf vol vertrouwen uit dat het spel vrijwel af is en daarom op 21 februari kon verschijnen. Dat wordt dus ruim drie maanden later.

Sony kondigde The Last of Us Part II in 2016 aan, maar toen was het spel al enkele jaren in ontwikkeling. De game heeft dezelfde hoofdpersonages als het eerste deel en speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen in dat spel af. Het eerste deel van de game is meer dan 17 miljoen keer verkocht.