Nuance: hoe zit het met het datalek van Allianz dat 2,3 miljoen mensen trof?

Allianz Global Insurance heeft te maken gehad met omvangrijke datadiefstal, waarbij gegevens van 2,3 miljoen mensen betrokken zouden zijn. Het zou daarmee één van de grootste Nederlandse datalekken ooit zijn. Van wie welke gegevens zijn gestolen, blijkt echter lastig te zeggen.

Wat is het nieuws? Sinds vanochtend kregen we bij Tweakers veel submits en tips binnen van lezers. Allianz Global Insurance, een grote autoverzekeraar, stuurde brieven naar potentiële slachtoffers van een datalek. Die krijgen we wel vaker binnen, maar zelden in zulke hoeveelheden als nu. Inmiddels koppen sommige media dat het gaat om '2,3 miljoen slachtoffers' of 'gegevens van 2,3 miljoen personen'. Dat getal klopt, bevestigt een woordvoerder van Allianz Global Insurance aan Tweakers.

Het gaat echter niet om een nieuwe diefstal, maar een oude. We schrijven hier bewust 'diefstal' en niet zozeer 'lek', want dat was wat er vorige maand gebeurde. Op 19 september bleek dat er een kluis was gestolen bij Allianz Global Insurance waarin klantgegevens zaten. Het gaat daarbij om een fysieke kluis, vertelt de woordvoerder, die was opgeslagen bij een externe leverancier. Hij wil niet zeggen wie dat is. Hoe en waarom de kluis is gestolen, is niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Wel is bekend dat er in de kluis een back-up werd bewaard van bepaalde klantgegevens, die op een digitale gegevensdrager stond. Niet bekend is of de data versleuteld is. Tegenwoordig melden bedrijven dit wel vaak als gegevens gestolen worden. Het gaat in ieder geval om magnetische opslagtapes waarvoor een speciale lezer nodig is om ze uit te lezen, maar ook daarover wil de woordvoerder verder weinig kwijt, uit veiligheidsoverwegingen.

De diefstal

Op 19 september begon Allianz met een onderzoek. Al vrij snel werd bekend het ging om gegevens van 260.000 klanten die in de afgelopen jaren een directe polis hadden bij Allianz. Die gegevens betroffen in ieder geval naw-gegevens, en 'voertuiggegevens', ofwel het kenteken en type auto. Van 'een deel' van die 260.000 klanten waren ook andere gegevens bekend, zoals hun bankrekening. "Dat was alleen het geval bij klanten die bijvoorbeeld hun rekeningnummer hebben laten wijzigen bij ons, of met wie correspondentie is geweest over zulke informatie", zegt de woordvoerder tegen Tweakers. Ook andere gevallen, zoals eventuele schadeafhandelingen, zaten tussen die gegevens. Maar om hoeveel van die 260.000 klanten het gaat bij wie méér bekend was dan de voertuiggegevens kan Allianz niet zeggen.

Allianz heeft de 260.000 polishouders op 19 september al een waarschuwing gestuurd per brief. Omdat zij een polis hadden, was het makkelijk hen direct te bereiken. Op 19 september heeft het bedrijf daarnaast ook aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat moet volgens de Meldplicht Datalekken binnen 72 uur nadat een datalek bekend is. Het is niet verplicht slachtoffers te informeren, maar het wordt wel aangeraden.

Pechhulpklanten

Maar waar komt dat aantal van 2,3 miljoen dan vandaan? Dat is het aantal klanten dat in de afgelopen vijf jaar recht op 'pechhulp' had die via Allianz liep, maar niet direct bij Allianz was afgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een verzekering via hun autodealer hebben lopen, of die een leaseauto hebben, zegt de woordvoerder. Ook van hen zijn de voertuiggegevens, dus het kenteken en type auto, bij de diefstal buitgemaakt. En ook bij hen gaat het in sommige gevallen om andere gegevens zoals namen, adressen en woonplaatsen, bankrekeningnummers, of schadeafhandelingen.

Maar ook wat betreft deze grotere groep is niet bekend van hoeveel personen deze gevoeliger data in handen van de dieven zijn. De woordvoerder kan geen cijfer of zelfs een percentage noemen. Dat wordt mogelijk inzichtelijker als alle slachtoffers benaderd zijn. Dat gebeurt in etappes. "Het versturen van zoveel berichten gaat niet zomaar", zegt de woordvoerder.

Hij voegt toe dat het zo lang duurt voor slachtoffers bericht kregen omdat Allianz via de dealers moest achterhalen welke klanten bij welke auto's hoorden. "Dat is een tijdrovende klus."

Volgens Allianz zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er gegevens misbruikt zijn. Wel waarschuwt Allianz in de brief voor phishingmails die uit naam van de verzekeraar worden verstuurd. Daarin zouden de criminelen om meer persoonlijke gegevens kunnen vragen. Ook daarvan zijn nog geen signalen. Het bedrijf verwijst verder naar een inzageformulier waarmee klanten kunnen opvragen welke gegevens Allianz van hen heeft.