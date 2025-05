Gebruikers LG-tv's melden dat apps niet kunnen updaten

Gebruikers van LG-tv's in Europa klagen over het niet kunnen updaten van apps. Ook kunnen ze de App Store van webOS niet in, zo constateren zij. LG heeft nog niet gereageerd op de klachten van klanten.

Op Reddit hebben zich gebruikers gemeld die zeggen te wonen in onder meer Zweden en Duitsland. Het probleem komt ook bij minimaal één lezer van Tweakers voor. De tv geeft de foutcode P6.50.ML en klanten zitten veelal op softwareversie 23.20.58, zonder mogelijkheid om te updaten. Sommige apps willen niet starten zonder updates en vervolgens zijn die updates niet uit te voeren.

Het is onbekend wat er aan de hand is. Wel is duidelijk dat het probleem niet alle klanten met een LG-tv treft. Er zijn ook klanten bij wie apps wel kunnen updaten. LG heeft nog niet gereageerd op het probleem met de tv's. In de thread zijn klanten te vinden met onder meer tv's van het type C2, C3 en G3.