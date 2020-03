Atari werkt aan nieuwe Missile Command-game voor Android en iOS

Atari kondigt Missile Command: Recharged aan. Een nieuwe versie van de klassieker uit 1980. Het spel wordt in de lente uitgebracht voor Android en iOS. De game is gratis en bevat advertenties en er komt een optie om die tegen betaling uit te schakelen.

Atari brengt de nieuwe game uit ter ere van de veertigste verjaardag van het origineel, schrijft het bedrijf. Missile Command: Recharged wordt gemaakt door Nickervision Studios, een ontwikkelaar die ook andere retro-achtige games op zijn naam heeft staan.

De nieuwe Missile Command-game komt uit voor iOS en Android en is zowel speelbaar op tablets als smartphones. Atari heeft enkele screenshots en gifjes vrijgegeven waarin de nieuwe versie te zien is. Het concept is hetzelfde als bij de veertig jaar oude game: spelers moeten inkomende raketten onschadelijk maken en een tegenaanval inzetten met eigen projectielen.

Volgens Atari is de nieuwe versie van de game zo gemaakt dat deze geschikt is om even op te pakken en te spelen. De makers beloven 'korte intense gameplaysessies'. De game zal power-ups bevatten waarmee spelers allerlei aspecten kunnen upgraden. Missile Command: Recharged zal in de lente uitkomen en is dan gratis te downloaden. Er komt een optie in de game om tegen betaling advertenties uit te zetten. Wat dat gaat kosten is nog niet bekendgemaakt.

Missile Command is oorspronkelijk een arcadegame, die in 1980 voor het eerst uitkwam. Een jaar later kwam het spel ook beschikbaar voor de Atari 2600. De game verscheen in 1995 ook voor de Nintendo Game Boy.