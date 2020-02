Workshops 'Java & Blockchain' en 'Intro to React' op Tweakers Developers Summit

Vorige week maakten we het complete programma van de Developers Summit bekend. Voor oplettende lezers is het dus geen verrassing dat we in totaal vier workshops op de timetable hebben staan. Twee daarvan worden op 13 februari verzorgd door Hackages, een educatieve tech-partij met veel ervaring in het verzorgen van trainingen, workshops en andere community-events. Benieuwd welke workshops zij verzorgen? Hieronder lees je een korte introductie. Wil je graag naar de Developers Summit komen, maar heb je nog geen kaartje? Wacht dan niet te lang, want inmiddels is 90 procent van alle kaarten verkocht.

Java & Blockchain

Heb je na een ochtend masterclasses volgen en luisteren naar keynotes zin om daadwerkelijk aan de slag te gaan? Dan kun je in de middag kiezen voor twee verschillende workshops. Tijdens de twee uur durende workshop Java & Blockchain gaan trainers Tata da Silveira en Guy Mandina aan de slag met een mogelijke use case van de blockchain-technologie in combinatie met een Java-omgeving. Van het fixen van alle bugs in een back-end-applicatie tot het toevoegen van features, het wordt allemaal behandeld. Aan het einde van de workshop heb je onder andere meer kennis van Postman om je diensten te testen en weet je alles van het Springboot-framework. De perfecte kans voor elke developer die graag een keer met de blockchain wil werken.

Intro to React: Build a Hack-A-Mole App from scratch

Benieuwd naar React en hoe deze Javascript-bibliotheek precies werkt? Schuif dan aan bij deze workshop. In twee uur tijd bouw je een whack-a-mole game-app en ontdek je diverse components, state en props. De workshop wordt begeleid door Aylin Gulkap en Anthony Antoine. Aan het einde van de sessie begrijp je de basics van React en heb je een volledig werkende app ontwikkeld. Wat is er nu leuker dan nieuwe technologieën leren terwijl je games aan het bouwen bent?

Wil je meer weten over deze workshop, de trainers, welke voorkennis vereist is en welke programma's je vooraf moet downloaden? Neem dan een kijkje op de workshop-pagina's van Hackages. Benieuwd naar de andere workshops op het programma? Bekijk dan de DDOS-workshop van Solvinity of de serverless-workshop van PARK NOW.

Ben je nu al enthousiast? Dan hebben we goed nieuws. Van 2 t/m 6 maart organiseert Hackages de eerste Workshop Summit in Brussel. Gedurende 5 dagen kun je 15 workshops volgen op het gebied van veel nieuwe technologieën, geleid door experts uit het werkveld. Je kunt sowieso terecht voor workshops Golang, Angular & RxJSm en Quarkus. Kijk voor het volledige programma en tickets op de event site.