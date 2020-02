Bekijk de Big Wifi Challenge-uitslag en maak kans op twee kpn SuperWifi punten

Draadloos internet op zolder of zelfs in de kelder? Met de standaardapparatuur die internetproviders leveren, blijkt dat vaak een illusie. KPN belooft met zijn nieuwe kpn SuperWifi punten voor eens en altijd een einde aan dergelijke wifiproblemen te maken. Het bedrijf daagde onlangs twee teams uit om in vijf uiteenlopende vertrekken van een kasteel een stabiele en goede verbinding te bewerkstelligen. In de video over deze Big Wifi Challenge spreekt men zelfs over “een ondoordringbaar fort voor bijna elke wifiverbinding”. Lukt het de deelnemers om zelfs tot in de diepgelegen schuilkelder een krachtig draadloos signaal te realiseren?

De kpn SuperWifi punten zijn niet zomaar wifiversterkers. Ze beschikken namelijk over de nieuwste generatie meshtechnologie en roaming. Het voordeel hiervan is dat vrijwel elk netwerkapparaat automatisch met het beste wifipunt verbinding maakt. Doordat twee of meer kpn SuperWifi punten onderling slim communiceren, ontstaat er overal in het pand een stabiel én snel draadloos internetsignaal. Iedere wifiversterker zendt dualband-wifi uit op basis van 802.11ac. Voor een succesvol draadloos netwerk dienen KPN-klanten de SuperWifi punten op de juiste plek te positioneren. De KPN Thuis-app helpt hierbij. Deze applicatie meet de actuele internetsnelheid van de huidige kamer. Bij juist gebruik van de app ontstaat van de modem tot aan zolder een snelle wifiverbinding.

KPN Big Wifi Challenge

Volgens KPN genereren klanten dankzij kpn SuperWifi punten vliegensvlug in iedere kamer draadloos internet met rappe upload- en downloadsnelheden. De internetprovider heeft veel vertrouwen in de nieuwe SuperWifi punten. Niet voor niets organiseerde KPN samen met Tweakers onlangs de zogeheten Big Wifi Challenge op een uitdagende plek. Kasteel Geldrop fungeerde hierbij als testlocatie en heeft vergeleken met reguliere gebouwen voor wifidoeleinden nogal ongunstige voorwaarden, zoals dikke muren en tientallen kamers. Aan twee teams van twee personen was het de taak om in vijf vertrekken een stabiel wifisignaal te realiseren. Draadloos gamen in de metersdiepe kelder werd het uiteindelijke doel. Het team dat deze netwerkklus het snelst voor elkaar kreeg, kroonde zich tot winnaar van de challenge. Bekijk de video voor het resultaat en zie wie er met de PS4 Slim naar huis ging.

