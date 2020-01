Bekijk nu het volledige programma van de Tweakers Developers Summit

Op 13 februari is het zover. Op die dag ontvangen we honderden developers op onze jaarlijkse Developers Summit. Vandaag, precies vier weken voor aanvang, hebben we goed nieuws. Na alle updates over keynotes, nieuwe sprekers en workshopsessies, maken we het complete programma en de timetable bekend. Neem dus snel een duik in het programma en kies je favoriete sessies.

Van biohacking en space tot React en Tensorflow 2.0

Het verkennen van toekomstige trends en ontwikkelingen is de belangrijkste belofte van de Developers Summit. Wanneer je het programma bekijkt, zie je inspirerende keynotes over ruimte, biohacking en de groeiende invloed van programmeurs op de samenleving. Tussendoor zijn er onder andere masterclasses over React, Next.JS, microfrontends, serverloze architecturen, Tensorflow 2.0, Kubernetes, Istio en nog veel meer. Deze masterclasses worden gehost door sprekers van Uber, Airbnb, Talpa, HackerOne en andere bekende technologiebedrijven. In totaal hebben we dit jaar drie keynotes, 32 masterclasses en vier workshops.

Wil je meer info over alle afzonderlijke sessies? Neem dan een kijkje op onze sprekerspagina. Daar vind je de volledige beschrijvingen, inclusief bio's van alle sprekers.

Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar

Het belooft een drukbezochte editie van de Tweakers Developers Summit te worden, maar er zijn nog steeds tickets verkrijgbaar. Voor 299 euro heb je een regulier ticket en onze 3-voor-2 aanbieding loopt ook nog steeds. Hiervoor krijg je toegang tot alle sessies, de hele dag eten en drinken, en een gezellige borrel na afloop. Completer kun je het niet krijgen!