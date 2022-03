Amazon Glow-projector voor kinderen krijgt officiële release in VS

Amazon maakt zijn Glow-projector beschikbaar voor iedereen in de Verenigde Staten. De projector is speciaal gericht op kinderen om te videobellen op een interactieve manier. De projector kost 300 dollar.

Amazon kondigde de Glow in september vorig jaar al aan en maakte toen een beperkt aantal van het videobelapparaat beschikbaar. Blijkbaar is er genoeg vraag naar de Amazon Glow, want deze komt nu officieel beschikbaar en kost 50 dollar meer dan de introductieprijs. Het is niet bekend of Glow ook buiten de VS wordt uitgebracht door Amazon.

De Amazon Glow is uitgerust met zowel een projector als een 8"-touchscreen. De projector is naar beneden gericht zodat er spelletjes en andere activiteiten op de ondergrond van de Glow kunnen worden geprojecteerd. De Glow registreert aanrakingen en bewegingen op de projectie en op die manier kunnen kinderen bijvoorbeeld een digitale tekening maken.

Op het touchscreen kan een videogesprek gestart worden, met bijvoorbeeld een ouder of ander familielid dat zich op afstand bevindt. Via een webcam boven het display kan het kind met de andere persoon communiceren, terwijl er een aflevering van een serie wordt gekeken via de projectie.

Het idee achter de Amazon Glow is dat kinderen tijdens het videobellen wat te doen hebben en daardoor langere tijd geïnteresseerd blijven in het gesprek. Hoewel we door de pandemie meer zijn gaan videobellen, zijn dit soort gesprekken met kinderen "een grote uitdaging" volgens Amazon Glow-manager Joerg Tewes. Door het interactieve element, zouden kinderen volgens Tewes langer "op hun plek blijven zitten".

Bij de Glow wordt een jaar Amazon Kids+ geleverd. Hiermee kan onder andere naar Disney-films worden gekeken en verschillende spelletjes worden gespeeld. Ook zijn er kinderboeken beschikbaar via de dienst op de Amazon Glow.