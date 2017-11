Astronomen sturen bericht naar exoplaneet om aliens bijles te geven

Astronomen hebben vanuit Noorwegen vorige maand een boodschap de ruimte in gestuurd met daarin informatie over onder meer tellen, rekenen, geometrie en tijd. Als de buitenaardse wezens een antwoord kunnen sturen, kan dat er over 25 jaar zijn.

De astronomen hebben de boodschap gericht aan een exoplaneet in de buurt van dwergster GJ 273, meldt New Scientist. Die planeet heet ook wel de ster van Luijten, genoemd naar een van oorsprong Nederlandse astronoom die hem ontdekte. Een exoplaneet rond die ster heeft vermoedelijk omstandigheden waarin leven zich zou kunnen ontwikkelen en dat is de reden dat de boodschap die richting uit gaat. Er is geen concrete aanwijzing dat er leven aanwezig is op de planeet.

Het doel van het bericht is om een eventuele primitievere beschaving iets bij te brengen over ons begrip van tijd en zaken als geometrie en wiskunde. Deze bijles kan ze wellicht verder brengen in hun ontwikkeling. Vorige berichten die de mensheid de ruimte in slingerde gingen onder meer over onszelf en ons dna. Zo was er onder andere de Voyager Golden Record, met toespraken, menselijke spraak in diverse talen en muziek van onder andere Mozart, Bach en Chuck Berry.

Het bericht heeft een lengte van in totaal een uur of acht en het versturen gebeurde in een periode van drie dagen met een antenne in Noorwegen. Het bericht is afkomstig van METI, een organisatie die zich heeft gericht op communicatie met buitenaards leven. Die communicatie is tot op heden voor zover bekend niet tot stand gebracht.

Het sturen van boodschappen naar eventueel buitenaards leven is een onderwerp van discussie, omdat het ook kwaadaardige beschavingen zou kunnen wijzen op onze aanwezigheid in het universum.