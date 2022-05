Nederlandse studio brengt Bassie & Adriaan-game uit voor Android en iOS

Het Nederlandse artiestenduo Bassie & Adriaan is inmiddels hoogbejaard en de tv-serie is al lang van de buis, maar de broers krijgen nu een smartphonegame. De Nederlandse studio Midnight Pigeon heeft die gemaakt, in samenwerking met 'de echte' Bassie & Adriaan.

Bassie & Adriaan: Een gouden vangst is volgens de makers geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Het is een animatiegame waarin spelers op zoeken moeten naar een schat door 'uitdagende en leerzame' puzzels op te lossen, terwijl ze achterna gezeten worden door boeven als de Baron, Vlugge Japie en B2. Het spel bevat ook tien 'kindvriendelijke' minigames en kost drie euro. Er zitten geen advertenties in de app en ook zijn er geen in-appaankopen. De game is beschikbaar voor Android en iOS.

De Nederlandse ontwikkelaar Midnight Pigeon heeft met de broers Aad en Bas van Toor samengewerkt bij het maken van het spel. In een persbericht geven zij aan enthousiast te zijn over de game: "Het is geweldig om deze geanimeerde versies van onszelf te zien. En het voordeel is dat we digitaal altijd jong blijven, dus we maken nog van alles mee".

Midnight Pigeon is een studio uit Utrecht die eerder al smartphonegames zoals Wickie de Viking: Avonturen en Maya de Bij: De Doldwaze race maakte. De studio die zich op educatieve games voor kinderen is in 2016 opgericht door Vincent van Geel.

Bassie & Adriaan zijn bekend van hun tv-serie die tussen 1978 en 1996 werd gemaakt en werd uitgezonden op de Nederlandse en Vlaamse publieke omroep. In de jaren daarna werd die ook nog veel herhaald. In de laatste jaren geniet het duo veel aandacht op YouTube. Het officiële Bassie & Adriaan-kanaal heeft inmiddels 131.000 abonnees en in 2020 kreeg het duo een trofee voor het behalen van meer dan 100 miljoen views op YouTube.