Onderzoekers ontdekken kwetsbaarheden die duizenden bluetoothapparaten treffen

Onderzoekers van de Singapore University of Technology en Design hebben zestien kwetsbaarheden ontdekt in bluetoothprotocollen. Via de kwetsbaarheden kan een denial of service uitgevoerd worden, kan een crash uitgelokt worden en kunnen audioapparaten vastlopen.

De onderzoekers onderzochten dertien verschillende bluetoothapparaten met bluetoothchips van tientallen verschillende fabrikanten waaronder Intel en Qualcomm. Het laagste bluetoothversienummer was 3.0, de hoogste 5.2. Ze ontdekten hierbij zestien nieuwe kwetsbaarheden en twintig al bekende kwetsbaarheden. Sommige apparaten functioneerden overigens niet volgens de richtlijnen en specificaties van de bluetoothstandaard.

Via de kwetsbaarheden konden de onderzoekers een arbitrary code execution uitvoeren op smarthomeapparaten die op de getroffen chips draaiden. Het was ook mogelijk om een denial of service-aanval uit te voeren op laptops en smartphones, en om bluetoothaudioapparaten te laten bevriezen. Volgens de onderzoekers zouden minstens veertienhonderd producten deze kwetsbaarheden bevatten.

"De kwetsbaarheden zijn er omdat er bepaalde specificaties van de standaard, en de bijbehorende protocollen, niet nageleefd worden", stellen de onderzoekers. Om jezelf te beschermen, wijzen de onderzoekers momenteel naar het gebruik van bluetooth in openbare ruimtes. "De kwetsbaarheden situeren zich in het Bluetooth Classic-protocol. Een potentiële hacker zou zich dus binnen het bereik van de bluetoothantenne moeten bevinden om aanvallen uit te voeren. Het is aangeraden om je bewust te zijn van je omgeving bij het gebruik van bluetooth", klinkt het. De onderzoekers raden ook aan om de lijst met getroffen chips te raadplegen en de patches te installeren zodra die beschikbaar zijn.

Als de patches niet beschikbaar zijn of worden gesteld door de fabrikanten, raadt men aan om bluetooth op deze apparaten zo weinig mogelijk te gebruiken. Om er helemaal zeker van te zijn of er kwetsbaarheden aanwezig zijn op een apparaat, verwijzen de onderzoekers naar een proof of concept die op 20 oktober wordt gepubliceerd. Daarin worden meer details vrijgegeven.

De zestien kwetsbaarheden werden gemeld aan de fabrikanten van de chips, waaronder Intel, Qualcomm, Texas Instruments, Infineon, Espressif, Bluetrum Technology en Silicon Labs. Bluetrum Technology, Espressif en Infineon hebben naar verluidt al patches uitgebracht. Intel, Qualcomm, Actions en Zhuhai Jieli Technology zouden enkele kwetsbaarheden aan het onderzoeken zijn. De fabrikanten Harman International en SiLabs hebben volgens de onderzoekers op het moment van hun publicatie nog niet gereageerd.