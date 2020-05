Firaxis kondigt zes nieuwe dlc-pakketten aan voor Civilization VI

Vanaf mei tot en met januari 2021 verschijnt er elke twee maanden een dlc-pakket voor Civilization VI. Elk pakket bevat minstens één nieuwe beschaving. De hele set kan als New Frontier Pass voor veertig euro worden aangeschaft.

Het eerste deel van de set verschijnt op 21 mei en is Maya & Gran Colombia Pack gedoopt, wat gelijk verraadt wat de twee beschavingen zijn die in het pakket zijn opgenomen. Bij elk van de twee beschavingen hoort een Leader, al is niet bekend wie dat zijn. In dat eerste dlc-pakket zit ook een nieuwe Apocalypse-spelvorm, maar daarover is verder evenmin al iets bekend. Tot slot bevat het pakket nieuwe City-States, Resources en Natural Wonders. Wat het Maya & Gran Colombia Pack los gaat kosten, is ook nog niet bekend.

Het tweede pakket is Ethiopia Pack gedoopt en verschijnt in juli. Het bevat één beschaving, één leider en de nieuwe Secret Societies-spelvorm. Ook de vier resterende pakketten bevatten elk een nieuwe spelvorm. Het pakket dat in september verschijnt, bevat twee nieuwe beschavingen, de resterende drie ieder één beschaving, met bijbehorende leider.

Wie het geheel in de New Frontier Pass bestelt, krijgt als extra de Teddy Roosevelt en Catherine De Medici Persona Packs, waarin beide bestaande leiders een nieuw uiterlijk, maar vooral nieuwe kenmerken krijgen. Beide volgen voortaan een andere agenda. De twee bonuspacks worden meegeleverd met de dlc van juli. De zes pakketten verschijnen voor Windows-pc, Mac, Linux, Xbox One, PlayStation 4 en Switch. Voor de mobiele versie van de game verschijnen de uitbreidingen later dit jaar. Firaxis belooft bovendien gratis extra's voor alle spelers van de game, ook degenen die de komende uitbreidingen niet kopen. Denk daarbij aan nieuwe maps en Scenarios.

Civilization VI verscheen in 2016 en ontving in 2018 en 2019 al twee grote uitbreidingen in de vorm van Rise and Fall en Gathering Storm.