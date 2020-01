AOC introduceert twee gamemonitoren met verversingssnelheden van 144Hz

AOC heeft twee nieuwe gamemonitoren voor de Europese markt aangekondigd. De Q27G2U en CQ27G2U zijn schermen met een diagonaal van 27" en een resolutie van 2560x1440 pixels. De monitoren zijn respectievelijk plat en gebogen.

De AOC Q27G2U en CQ27G2U zijn twee 27"-gamemonitoren met va-panelen en verversingssnelheden van 144Hz. Beide schermen halen een helderheid van 250cd/m² en hebben een geadverteerde responstijd van 1ms. Daarnaast worden beide monitoren geleverd met een monitorarm die in hoogte verstelbaar is. Beide modellen ondersteunen een 100mm-vesa-mount.

De monitoren ondersteunen daarnaast FreeSync met een bereik van 48 tot 144Hz. Het platte model kan 90 procent van de AdobeRGB-kleurruimte weergeven, terwijl het gebogen model 89 procent van diezelfde kleurruimte kan tonen. Het gebogen model heeft een schermkromming van 1500R.

AOC bracht vorig jaar soortgelijke monitoren uit in China, schrijft Displayspecifications. Wel verschillen de Europese varianten op enkele vlakken. Zo hebben de EU-modellen vier usb 3.0-poorten en ingebouwde luidsprekers, terwijl de Chinese monitoren deze niet hebben. De EU-varianten hebben daarnaast twee hdmi 1.4-aansluitingen, terwijl de Chinese schermen over hdmi 2.0-poorten beschikken.

De platte monitor verschijnt volgens Kitguru in januari. Het gebogen model zou volgen in februari, maar beide schermen zijn momenteel in Nederlandse webshops vooruit te bestellen met een verwachte leverdatum van 10 februari. Beide schermen zijn op het moment van schrijven te bestellen voor 299 euro.

De AOC Q27G2U (links) en CQ27G2U