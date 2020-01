Forbes: FBI haalde data van vergrendelde iPhone 11 Pro Max

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft data verkregen van een vergrendelde iPhone 11 Pro Max van een verdachte. Dat werpt de vraag op waarom de FBI de hulp van Apple vroeg om twee oudere iPhones te ontgrendelen.

De FBI heeft GrayKey gebruikt om de data van de telefoon te kunnen halen, meldt Forbes op basis van een zoekbevel van de politie van Ohio. GrayKey is een hacktool om data van iOS-apparaten te kunnen halen door met een apparaat de pincode te bruteforcen. Een ander document toont dat de politie de telefoon in vergrendelde stand in bezit had.

De documenten tonen dat de politie de beschikking heeft over een tool die de nieuwste iPhone met een nieuwe iOS-versie kan openen. Apple had de werking van GrayKey en soortgelijke tools naar eigen zeggen onmogelijk gemaakt, maar kennelijk is het leveranciers gelukt om de tools weer te laten functioneren.

De FBI vroeg Apple vorige week om een achterdeur in te bouwen om twee oudere iPhones te ontgrendelen. De senator van de Amerikaanse staat Oregon, Ron Wyden, heeft het ministerie van Justitie gevraagd waarom het in het openbaar vroeg om een achterdeur, terwijl de politie tools heeft om zonder hulp de data van vergrendelde iPhones te krijgen. De motieven van de FBI om deze oproep te doen waren ook een gespreksonderwerp in de recentste aflevering van de Tweakers Podcast.