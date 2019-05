Chinese fabrikant demonstreert vouwbaar 7,4"-oledpaneel met hoge resolutie

De Chinese fabrikant Tianma toont op de Computex-beurs een vouwbaar 7,4"-oledpaneel met een resolutie van 3360x1440 pixels. Het paneel vouwt naar binnen met een radius van 3mm. Volgens de fabrikant is het paneel nog niet geschikt voor massaproductie.

De yields van het paneel zijn op dit moment zo'n 50 tot 60 procent, zegt een Tianma-medewerker tegen Tweakers. Dat betekent dat ongeveer de helft van de panelen niet bruikbaar is. Het maken van een buigbaar plastic oledpaneel met zo'n hoge resolutie is volgens Tianma veel ingewikkelder dan het maken van zo'n paneel met glas. Bij gewone oledpanelen zijn de yields 80 procent of beter zegt Tianma. De fabrikant stelt dat vouwbare smartphones daarom waarschijnlijk pas over een paar jaar toegankelijk worden voor een groter publiek.

Het 7,4"-paneel dat Tianma toont heeft een 21:9-verhouding en het scherm vouwt dubbel zoals bij een clamshell-telefoon. Op de beurs staat het scherm achter glas in een mechanisme dat het scherm steeds dichtvouwt en openklapt. Daarbij zijn zichtbare beschadigingen te zien op de vouwnaad. Het scherm wordt in de testopstelling niet helemaal dichtgeklapt.

Tianma laat op zijn stand ook een vouwbaar 5,5"-oledpaneel zien. Dat is een scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een 16:9-verhouding. De pixeldichtheid van dit scherm is wat minder hoog en bij de demo-opstelling zijn geen zichtbare beschadigingen zien. Of dat te maken heeft met de lagere pixeldichtheid, is niet duidelijk.

Tianma is een Chinese fabrikant van schermpanelen. In meerdere eigen fabrieken maakt Tianma naast oledpanelen ook lcd's. Het bedrijf heeft ook een Europese vestiging, maar richt zich in Europa vooral op de automotive-sector. In China levert Tianma zijn panelen naar eigen zeggen aan tal van smartphonefabrikanten, waaronder Huawei.

Vorig jaar begon Tianma in een van zijn faciliteiten met de massaproductie van een 6"-oledpaneel met een resolutie van 2160x1080 pixels. Veel Chinese smartphones die de afgelopen tijd zijn uitgekomen hebben een paneel met die specificaties.