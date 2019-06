Mozilla introduceert in oktober Firefox Premium-dienst met abonnementsformule

Mozilla brengt in oktober Firefox Premium uit, een betaalde dienst voor Firefox-gebruikers die onder meer internetopslag en vpn-ondersteuning omvat. Er zou ook een gratis variant van Firefox Premium verschijnen met een aantal beperkingen.

Mozilla-ceo Chris Beard heeft de komst van Firefox Premium bevestigd in een gesprek met het Duitse magazine T3N. De nieuwe dienst moet in de herfst van start gaan, waarbij volgens Beard gemikt wordt op de maand oktober. De ceo benadrukt dat gebruikers straks geen geld moeten gaan betalen voor functies die vandaag gratis zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Enhanced Tracking Protection die in oktober vorig jaar aan Firefox werd toegevoegd.

Het betaalde abonnement zal dus uitsluitend bijkomende functies omvatten, zoals internetopslag en vpn-ondersteuning, maar nadere details daarover zijn nog niet bekend. Volgens Softpedia News komt er ook een gratis versie van Firefox Premium, met een beperkte hoeveelheid cloudopslag en minder bandbreedte voor de vpn-service.

Firefox heeft op desktopcomputers momenteel een marktaandeel van zo’n 10 procent. Het aandeel van Chrome bedraagt wereldwijd 67 procent.