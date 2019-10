Toyota toont zelfrijdend elektrisch busje voor atletenvervoer bij Tokio-Spelen

Toyota gaat zijn eerder onthulde concept voor een autonoom rijdend, elektrische aangedreven shuttlebusje in aangepaste vorm inzetten voor het vervoer van atleten tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. De actieradius bedraagt ongeveer 150km.

Toyota zegt dat het twintig exemplaren van de zogeheten e-Palette zal inzetten tijden de Olympische en Paralympische Spelen, die volgend jaar in Tokio worden gehouden. Volgens de fabrikant is de shuttlebus speciaal aangepast op basis van feedback van atleten en is het vervoermiddel ook specifiek geschikt voor rolstoelgebruikers. Het busje rijdt volgend jaar tijdens de Spelen een vaste route om atleten en hun assistenten te vervoeren.

Links de koplampen bij normale, continue snelheid. Daarnaast de verandering van de lampen als het busje stopt om iemand voorrang te geven.

De e-Palette is een zelfrijdend voertuig met autonomielevel 4, wat betekent dat het busje in principe de hele rit autonoom kan functioneren. Toch rijdt er bij elke rit nog een chauffeur mee die het voertuig eventueel handmatig kan besturen. Voor het autonoom rijden is het busje uitgerust met sensoren, camera's en lidar . De hele omgeving rondom de e-Palette wordt gescand op obstakels, waarbij de snelheid aan de omstandigheden wordt aangepast. Verder is het voertuig aan de voor- en achterkant voorzien van lampen die volgens Toyota als het ware oogcontact met voetgangers imiteren en hen daarmee informeren over de manoeuvres die het voertuig maakt.

Het voertuig rijdt op accu's, heeft een maximumsnelheid van 20km/u en meet 5,26x2,07x2,76m. De e-Palette biedt plaats aan twintig passagiers, of maximaal vier rolstoel-gebruikers en zeven staande passagiers. De e-Palette wordt definitief onthuld tijdens de komende Tokyo Motor Show.