HiSense brengt eind dit jaar oledtelevisie in de Benelux uit

HiSense brengt in het vierde kwartaal van dit jaar zijn O8B-oledtelevisie in Nederland en België op de markt. De precieze adviesprijs is nog niet bekend, maar in andere Europese landen is de tv voor 1400 euro te koop.

HiSense Nederland bevestigt de komst van de O8B in het vierde kwartaal naar de Benelux aan Tweakers. Voor welke prijs het bedrijf de 55"-oledtelevisie hier gaat aanbieden, kan HiSense nog niet zeggen. In Italië is de O8B intussen te koop voor 1400 euro.

De HiSense O8B is een 55"-oledtelevisie met 10bit-paneel en uhd-resolutie. De verversingssnelheid is 120Hz en de tv ondersteunt de hdr-formaten Dolby Vision, HDR10 en HLG. De processor is de MSD6886-quadcore van de Taiwanese fabrikant MStar en er zijn twee usb 2.0-poorten en vier hdmi 2.0-interfaces. De tv draait HiSenses Vidaa 3.0-platform voor smart-tv's. HiSense bracht de oled-tv vorig jaar al in Australië uit. De aankondiging was opvallend omdat HiSense samen met Samsung en TCL de drijvende kracht achter de Qled Alliance voor lcd-tv's met quantumdots is.