woensdag 24 mei 2017

Hisense gaat smartphones en televisies in Nederland verkopen. Het Chinese merk zal de Nederlandse markt aanvankelijk betreden met koelvriescombinaties, de consumentenelektronica volgt in een later stadium.

De importeur die is aangewezen om de Hisense-producten in Nederland aan de man te brengen, maakt dat bekend in een persbericht. Het is nog niet duidelijk wanneer de televisies en smartphones van het merk in Nederland te koop zijn en om welke modellen het gaat.

Hisense niet alleen in China actief, maar verkoopt zijn televisies ook in onder andere de Verenigde Staten. Het aanbod voor de Amerikaanse markt bestaat uit lcdtv's van 32" tot 65". De nieuwste modellen hebben een 4k-resolutie en hdr-ondersteuning.

De Android-smartphones van Hisense zijn niet in de VS te koop, maar worden wel in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Zuid-Afrika aangeboden. Daar verkoopt het merk bijvoorbeeld de Hisense C30 Rock, een schokbestendig en waterdicht toestel met een Snapdragon 430-soc en 3GB ram.