'Complete ontwikkelaarsbuild Warhammer 40,000: Space Marine 2 verschijnt online'

Er is een volledige ontwikkelaarsversie van de komende game Warhammer 40,000: Space Marine 2 online verschenen. Volgens verschillende gebruikers gaat het om de volledige game van 75GB groot. Het is niet duidelijk hoe de gamebestanden openbaar gemaakt zijn.

Verschillende gebruikers melden op Reddit dat de gamebestanden van Warhammer 40,000: Space Marine 2 via torrentwebsites verkrijgbaar zijn. Het is niet duidelijk om welke versie van de game het precies gaat, al melden enkele Reddit-gebruikers dat er placeholders in de build zitten en dat sommige functies helemaal ontbreken. Wel zijn er uit de betreffende versie belangrijke verhaalelementen op te maken; de volledige singleplayercampagne zou speelbaar zijn. Een enkele gebruiker claimt dat de multiplayermodus dankzij de meegeleverde serverbinaries ook al gespeeld kan worden.

Gebruikers hebben via uiteenlopende kanalen video's van de ontwikkelaarsversie gedeeld. De meeste van die video's zijn intussen offline gehaald na copyrightclaims van ontwikkelaar Saber Interactive. Enkele weken geleden annuleerde dat bedrijf nog de bètarelease om zich te kunnen concentreren op de releaseversie, die voor 9 september is gepland.