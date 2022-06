Total War: Warhammer III krijgt in augustus modus die maps trilogie combineert

De Immortal Empires-modus van Total War: Warhammer III zal in augustus uitkomen. Deze update zal niet alleen de speelvelden van de drie Total War: Warhammer-rts-games samenvoegen, maar zal ook een aantal vernieuwingen doorvoeren.

Creative Assembly heeft op zijn eigen blog meer informatie gegeven over de komende, gratis te verkrijgen Immortal Empires-gamemodus. Er worden ook de nodige features geïntroduceerd, zoals een nieuwe factie die door Be'Lakor wordt geleid, bekend van de Realm of Chaos-campagne van Warhammer III. Er komen ook facties voor een aantal Legendary Lords uit Total War: Warhammer, waaronder Volkmar the Grim, Grombrindal en Helman Ghorst.

Het was al bekend dat de Immortal Empires-modus in het derde kwartaal als bèta zou uitkomen. De ontwikkelaar zal hiermee alles combineren wat het in de drie Total War: Warhammer-games heeft geïntroduceerd, waaronder rassen, facties, eenheden en Legendary Lords. Daarnaast komen er zeeroutes om legers van de ene naar de andere kant te kunnen vervoeren.

Creative Assembly benadrukt dat de bètastatus bewust is gekozen, omdat 'het hele drie-games-project in de komende jaren nog niet compleet zal zijn'. Om de spelmodus te maken, moest het ontwikkelteam de content, functies, mechanics, systemen en code van drie verschillende codebases verzamelen en combineren in één heel grote campagne. De ontwikkelaar legt uit dat dat niet gaat om het simpelweg overhevelen van content van de ene game naar de andere. "Het is een berg fenomenaal veranderingsgevoelig, technisch werk", zegt het bedrijf.