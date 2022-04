Apple annuleert contract met Belgische premiumreseller Switch

Apple heeft het contract met de Belgische premiumreseller Switch opgezegd. Dat heeft de iPhone-maker laten weten aan persbureau Belga. Switch kwam in opspraak door dubieuze praktijken rond de verkoop van verzekeringen.

Switch

Apple zegt in een statement aan Belga waaruit HLN citeert dat de misleiding van klanten rond verzekeringen de reden is voor het opzeggen van het contract. "We zijn diep teleurgesteld in de manier waarop ze onze klanten hebben misleid en hebben beslist om onze relatie met Switch te beëindigen."

Door de stap mag Switch niet langer Apple-producten aanbieden of als erkende reparateur van Apple-apparaten aan de slag. De winkelketen verdwijnt daardoor uit het straatbeeld. De nieuwe naam wordt Hubside.store, meldt RTL.be. Eigenaar van de keten is de Franse verzekeraar SFAM.

Door de stap kunnen klanten met Apple-apparaten niet langer terecht bij de winkelketen. Switch was na de ophef twee maanden geleden al gestopt met de verkoop van verzekeringen. Nu legt de keten zich toe op de verkoop van refurbished smartphones van andere merken. De directie verzekert volgens de socialistische vakbond dat er geen gevolgen zijn voor het personeel.