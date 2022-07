De populairste cpu-luchtkoelers

Wie in de Pricewatch naar een specifieke groep producten kijkt, ziet in eerste instantie een selectie gesorteerd op populariteit. Doorgaans kiezen we voor onze round-ups een specifiek prijssegment, maar voor deze round-up van processorkoelers namen we de tien populairste modellen van de afgelopen tijd. In dit artikel lees je dus hoe de tien meest gekozen luchtkoelers zich tot elkaar verhouden.

Omdat we naar de tien populairste luchtkoelers kijken, zit er nogal wat variatie tussen de modellen, zowel in prijs als in afmetingen, gewicht, koelvermogen en uiterlijk. Als overeenkomst zien we wel dat alle modellen zogenaamde towerkoelers zijn, die de hoogte direct boven de processor benutten en heatpipes gebruiken om de warmte van de processor met een of meerdere zijwaarts gerichte ventilators af te voeren. Ook beschikken deze tien koelers over vrij grote ventilators, met afmetingen van 120 tot wel 140mm.

AM4-perikelen bij een nieuwe koelertest

Met onze nieuwe testmethode voor processorkoelers hebben we na onze initiële validatie al een eerste test uitgevoerd om de invloed van ventilators op de koelprestaties te vergelijken, maar nu is het eindelijk tijd voor een echte round-up. De reden dat we hier nu pas mee komen, is dat ons testplatform voor de AM4-socket een nieuwe revisie nodig had. Na het monteren en testen van een groot aantal koelers bleek dat ons zelfontworpen pcb door de verschillende montagematerialen was kromgetrokken. Als gevolg daarvan maakte de heatspreader geen goed contact meer met de vermogensweerstanden. Om deze kinderziekte uit ons nieuwe testplatform voor de AM4-socket te verhelpen, hebben we het ontwerp van ons pcb aangepast. Dankzij een extra schroefgat is de nieuwe printplaat veel minder vatbaar voor doorbuigen en kromtrekken. Ook hebben we de aansturing aangepast zodat het platform automatisch uitschakelt als de vermogensweerstanden een temperatuur van meer dan 90 graden bereiken, om zo het testplatform te beschermen.