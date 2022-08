Scythe Mugen 5 Rev.C en Fuma 2 Rev.B

Never change a winning team, zullen ze bij Scythe hebben gedacht. De populaire koelers van deze fabrikant hebben een nieuwe revisie gekregen, waarbij de Mugen 5 en Fuma 2 een minimale update hebben gehad. De grootste wijziging bij deze luchtkoelers zit hem niet eens in het koelblok, maar in de meegeleverde ventilator.

Scythe noemt de nieuwe ventilator de Kaze Flex 120 II PWM Fan, en getuige het typenummer achterop hebben we ook daadwerkelijk van doen met een andere ventilator dan bij de vorige versie van de Mugen 5 en Fuma 2 werd meegeleverd. Met het blote oog zijn amper veranderingen terug te zien op de nieuwe fans; naast het kleurverschil is enkel het frame van de fan iets anders vormgegeven. De grootste wijziging zit hem in de hogere draaisnelheid: op Scythe's nieuwe revisies draaien de ventilators op maximale snelheid tot 1500 toeren per minuut, wat 300 meer is dan op de oude versie. Of de onveranderde koelblokken van de Scythe Mugen 5 en Fuma 2 hier ook noemenswaardig van profiteren, hebben we uiteraard uitgebreid getest.

De nieuwe revisies van de Mugen 5 en Fuma 2 worden door Scythe vanuit de doos ook geleverd met montagekits voor LGA1700, Intels socket voor de 12e generatie Alder Lake-processors. Bij de vorige revisies moest dit nog worden nabesteld. Volgens de specificaties is ondersteuning voor LGA775 en 1366 met deze update juist komen te vervallen.