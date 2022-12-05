Gerucht: Xiaomi 13 Ultra krijgt gimbalstabilisatie

Xiaomi gaat vermoedelijk de primaire camera van de 13 Ultra-smartphone voorzien van gimbalstabilisatie. Dat claimt een leaker. Het zou om dezelfde 1"-camerasensor gaan van 120 vierkante millimeter als bij voorganger 12S Ultra. Die kwam nooit uit in Europa.

In totaal gaat het om vier camera's aan de achterkant, claimt Digital Chat Station. Die hebben allemaal autofocus. De primaire sensor is dezelfde als bij de 12S Ultra, de IMX989 van Sony. Dat is een 1"-sensor met een resolutie van 50 megapixels en een oppervlakte van 120 vierkante millimeter. Daarmee is het de grootste camerasensor in een smartphone tot nu toe.

Van de overige camera's is weinig bekend. Vermoedelijk gaat het om een camera met ultragroothoeklens en twee camera's met zoomlenzen. Een daarvan zou een reguliere camera zijn met 70mm-lens in 35mm-equivalent voor ongeveer 3x vergroting. De andere zou een periscopische zoomlens zijn die ongeveer 8x vergroot.

Xiaomi had de 13-telefoons vorige week willen aankondigen, maar die aankondiging ging niet door. Het is onbekend wanneer Xiaomi zijn volgende high-end telefoons dan wil gaan presenteren. Het uitstel heeft waarschijnlijk niet te maken met technische redenen, maar met het overlijden van de Chinese oud-president Jiang Zemin. De 12S Ultra kwam dit jaar alleen in China uit; het is onbekend of de opvolger wel in Europa zal verschijnen.

Xiaomi 13 en 13 Pro - niet de Ultra