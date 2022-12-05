Gerucht: Xiaomi 13 Ultra krijgt gimbalstabilisatie

Xiaomi gaat vermoedelijk de primaire camera van de 13 Ultra-smartphone voorzien van gimbalstabilisatie. Dat claimt een leaker. Het zou om dezelfde 1"-camerasensor gaan van 120 vierkante millimeter als bij voorganger 12S Ultra. Die kwam nooit uit in Europa.

In totaal gaat het om vier camera's aan de achterkant, claimt Digital Chat Station. Die hebben allemaal autofocus. De primaire sensor is dezelfde als bij de 12S Ultra, de IMX989 van Sony. Dat is een 1"-sensor met een resolutie van 50 megapixels en een oppervlakte van 120 vierkante millimeter. Daarmee is het de grootste camerasensor in een smartphone tot nu toe.

Van de overige camera's is weinig bekend. Vermoedelijk gaat het om een camera met ultragroothoeklens en twee camera's met zoomlenzen. Een daarvan zou een reguliere camera zijn met 70mm-lens in 35mm-equivalent voor ongeveer 3x vergroting. De andere zou een periscopische zoomlens zijn die ongeveer 8x vergroot.

Xiaomi had de 13-telefoons vorige week willen aankondigen, maar die aankondiging ging niet door. Het is onbekend wanneer Xiaomi zijn volgende high-end telefoons dan wil gaan presenteren. Het uitstel heeft waarschijnlijk niet te maken met technische redenen, maar met het overlijden van de Chinese oud-president Jiang Zemin. De 12S Ultra kwam dit jaar alleen in China uit; het is onbekend of de opvolger wel in Europa zal verschijnen.

Xiaomi 13 Bron: CompareDial/OnleaksXiaomi 13 Pro. Bron: Zoutons/Onleaks

Xiaomi 13 en 13 Pro - niet de Ultra

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 11:21 31

05-12-2022 • 11:21

31

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Xiaomi Mi 11 Ultra

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
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Reacties (31)

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tl_buis 5 december 2022 11:28
Hoe ziet gimbalstabilisatie ingebouwd in een telefoon eruit?
Kapotlood @tl_buis5 december 2022 11:32
Bekijk o.a. de recente Asus Zenfone 9 even, die heeft het ook :)
NeverSettle @Kapotlood5 december 2022 11:49
Vivo x90 Pro en x90 Pro+ hebben het ook, hoewel alleen de X90 Pro in Europa binnenkort verkrijgbaar wordt. Bron.
De oudere Vivo x80 Pro en x70 Pro hebben ook een gimbal :)
Arumes @NeverSettle6 december 2022 11:41
Alleen de x90 Pro+, en alleen op de 2x telefoto-camera. Aangenomen dat jouw eigen bron klopt.

[Reactie gewijzigd door Arumes op 24 juli 2024 17:18]

san1999der @NeverSettle5 december 2022 12:59
Trading shenzen goede ervaringen mee met importeren, nadeel aan china model vivo alles werkt van google ook pay behalve android auto door een licentie die in china niet krijgt verder nederlands play store Enzo gewoon te installeren
Probook8979 @san1999der5 december 2022 14:18
Niet alleen dat, maar ook de dekking van 5G.
Heb zelf de Xiaomi mi 11 pro binnen gehaald, je merkt dat die phone op Tmobile 5G 2 a 3 MBit speed test aflegt in de kleine dorpen, terwijl mijn OnePlus 8 Pro op dezelfde locatie, zelfde simkaart makkelijk minimaal 60 MBit haalt en dat voor een toestel die ouder is dan 3 jaar oud.

Maar als ik bijvb in grote steden ben, dan haal ik makkelijk 90Mbit.

Hoe komt dit dan? Omdat de Mi 11 Pro een Chinees model is waarbij niet alle freq. onder vallen voor Europees freq. beleidt.

Daarom zal dit de laatste keer zijn dat ik een Chinees telefoon model* importeer.
Je zou dus opzoek moeten gaan die zij een Europees model van de desbetreffende telefoon verkopen.
xtrme @Probook89795 december 2022 16:00
dat is wel vreemd
(ik gebruik hier meestal Kivmovil voor)
https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-xiaomi-mi-11-pro
en bij een 11 Pro zijn alle bands ondersteund incl b20 (KPN en VODA) en b8 (tmobile
Probook8979 @xtrme5 december 2022 16:15
Klopt, heb ik ook hiervoor gebruikt, helaas laat de praktijk toch zien dat op dezelfde locatie, zelfde simkaart zwakheden vertoont.

In de grote steden is het geen enkel probleem. Kleine dorpen of zelfs dorpen/steden Alkmaar, haalt de toestel op 5G 2 a 3 MBit. Terwijl met de OnePlus 8 Pro (EUR) hier makkelijk 60MBit haal.
greatkz @Probook89795 december 2022 14:40
Je moet gewoon kijken of het band 20 heeft op 4G,want die is belangrijk voor op het platteland. Woon je in of rond de stad,maakt het weinig uit.De Mi 11 Ultra bv heeft wel deze band,zelfs als je het China model koopt. Maar meestal staat dit goed beschreven op de sites.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 24 juli 2024 17:18]

Probook8979 @greatkz5 december 2022 16:15
Klopt, heb ik ook hiervoor gebruikt, helaas laat de praktijk toch zien dat op dezelfde locatie, zelfde simkaart zwakheden vertoont.

In de grote steden is het geen enkel probleem. Kleine dorpen of zelfs dorpen/steden Alkmaar, haalt de toestel op 5G 2 a 3 MBit. Terwijl met de OnePlus 8 Pro (EUR) hier makkelijk 60MBit haal.
Sannr2 @san1999der5 december 2022 14:48
Goed om te horen goede ervaringen nadeel chinees model vivo bedoel je werkt iets niet wat is vivo gelukkig werkt pay ook android auto jammer handig nederlandse playstore hoe installeer ik die is die licentie dan ook niet toe te voegen achteraf gewoon handmatig misschien weet je het

:? O-)
sjonie100 @Sannr25 december 2022 18:55
Wat zeg je?
Sannr2 @sjonie1006 december 2022 03:18
Dat het lastig is om teksten te lezen zonder juiste interpunctie.
sjonie100 @Sannr26 december 2022 09:11
+1 :)
Knamix 5 december 2022 11:32
Ik hoop dat ze de software met de camera gaan verbeteren. Vond de fotos van de Xiaomi 12s Ultra niet heel denderend (persoonlijke voorkeur natuurlijk), maar de Pixel 7 Pro, S22 Ultra en iPhone 14 Pro/Pro Max maken wat mij betreft betere plaatjes dan de 12s Ultra.
greatkz @Knamix5 december 2022 13:44
Volgens anderen dan weer niet. Het hangt af van je voorkeur. Bij de 12S hebben ze natuurgetrouw proberen te zijn bij de fotoprocessie. Het hangt natuurlijk af van waar je van houdt en hoe je kleurweergave is op uw scherm en dat staat standaard op levendig bij Xiaomi en aan te passen naar originele weergave wat een hoop scheelt.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 24 juli 2024 17:18]

majic @greatkz5 december 2022 19:00
De Xiaomi en Huawei's zijn technisch heel goed, in theorie. Maar de nabewerkingsoftware en processen zijn gewoon niet van het niveau van apple/samsung/google (de high en devices). Dat zie je (helaas) aan alles. Ben zelf fotograaf, en zou heel graag zo 12s willen hebben op papier. Maar de resultaten zien er zo extreem 'digitaal' uit. Ze doen rare dingen met de kleurweergave, dynamisch bereik, verscherping enz. Het is het allemaal net niet. En dat denken de meeste mensen met kennis van beeld hoor :)
greatkz @majic6 december 2022 07:30
Persoonlijk denk ik dan. Ik denk dat je het dan meer over modellen hebt van meer als 3 jaar geleden,want blindelings zal het voor velen wel anders uitdraaien.
Ze kunnen echt mee met de top en de topmodellen zijn dan ook echt TOP!

https://m.gsmarena.com/pi...one2=11773&idPhone3=11251

https://youtu.be/CYd50OSHkn8

https://youtu.be/m65Jq2fWhOI

[Reactie gewijzigd door greatkz op 24 juli 2024 17:18]

majic @greatkz6 december 2022 11:40
Je weet dat de meest akkurate negatief- en diafilms vroeger *niet* het meest gebruikt werden door fotografieliefhebbers en kunst/professionele fotografen he? :) Ik heb nergens geschreven dat Xiaomi's output slecht is, of niet 'realistisch'. Het gaat juist om het kunnen geven van een prettige, consistente afwijking die alles net even mooier maakt dan het is waar de visuele kenners naar op zoek zijn. Dit is altijd al zo geweest in de fotografiewereld, dat zal bij mobieltjes niet anders zijn.

Tech specs zijn belangrijk voor tweakers, prettige fotos die net afwijken van technisch perfect is belangrijk voor de rest :)
FSXnoob 5 december 2022 12:42
Ik ben day1 klant van de 11 ultra en moet zeggen het bevalt me prima allemaal, men vergeet bij filmen de stabiele video pro optie aan te vinken, dan zie je dat de video stabilisatie echt verdomd goed (al) is.
Technics SA-DA8 @FSXnoob5 december 2022 14:39
Sinds een paar weken ook de Mi 11 ultra en klopt wat je zegt.Kom van een s20 ultra en was even wennen maar vind het wat foto's betreft een heel stuk beter...vooral met weinig licht.
Verder het opladen wat heel rap gaat een een mooi scherm vergelijkbaar met de samsung s en note serie.
Kabuto_Raiger @FSXnoob5 december 2022 14:22
heb je de originele MIUI draaien of Xiaomi.eu versie ??
(heb zelf de originele china firmware en ben wel benieuwd of het het waard is om naar xiaomi.eu te flashen)
FSXnoob @Kabuto_Raiger5 december 2022 19:15
miui-global 13.0.9
KingLeaf 5 december 2022 14:49
Ik heb liever grotere sensoren dan stabilisatie eerlijk gezegd, zo veel videos neem ik niet op.
Tweakers! @KingLeaf5 december 2022 15:11
Ook voor het nemen van foto's is een gimbal van toegevoegde waarde, met name bij foto's in het donker (nachtmodus).
Kapotlood 5 december 2022 11:32
Over die Asus Zenfone 9 waren een hoop lovende woorden over die Gimbal sensor die er in zat. Ik was sowieso echt super geïnteresseerd in die telefoon, maar ben uiteindelijk voor de Nothing Phone 1 gegaan (met Gcam 8.6 app voor betere foto's… héél erg aan te raden!), puur vanwege de centen. Totaal geen spijt van, maar de Zenfone blijft wel een interessante mooie en compacte telefoon in mijn ogen.

Maar als die Gimbal sensor meer gemeengoed gaat worden heb ik 't idee dat de fotografie ook weer een mooie stap vooruit kan maken :)
mrbullet 5 december 2022 16:30
Waarom zouden ze kiezen voor gimbal ipv optische danwel sensor stabilisatie?
Kush2000 5 december 2022 19:02
Ahh Xiaomi, dat merk dat enkele van zijn telefoons heeft voorzien van het Android One programma en vervolgens die telefoons in de steek laat.
breaky73 @Kush20006 december 2022 09:15
Tja ik had de Mi A3. Die heeft toch netjes zijn beloofde updates gehad. De issue was dat veel telefoons maar 2 jaar officieel een systeem update kregen in het Android One programma. Nu is er wel een nieuwe Nokia X30 met Android One die volgens mij 3 jaar volledige updates krijgt. Ik heb nu een Xiaomi 11T en die zou drie jaar systeem updates moeten krijgen en 4 jaar security updates. Nog steeds niet bijster veel natuurlijk, als je dat vergelijkt met iPhone.

[Reactie gewijzigd door breaky73 op 24 juli 2024 17:18]

Eleni 6 december 2022 09:17
Op de site van tradingshenzhen.com kun je bij elke telefoon kijken wat de dekking zal zijn per provider, dus het hoeft geen verrassing te zijn dat die lager kan uitpakken dan dezelfde telefoon voor de Europese markt. De prijs is vaak wel een stuk lager.

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