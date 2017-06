Nederlandse maker van draaischijf-afstandsbediening Spin Remote is failliet

Het Nederlandse bedrijf achter de Spin Remote is failliet verklaard. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten. Het bedrijf introduceerde de afstandbediening in 2014 via een Kickstarter-campagne.

Het faillissement, dat door iCulture werd opgemerkt, is begin mei uitgesproken. Uit het bijbehorende verslag blijkt dat de reden voor de aanvraag was dat er te veel exemplaren waren besteld en dat de afname onder consumenten achterbleef. Op basis van de verkoop via Kickstarter van 1100 exemplaren en de enthousiaste reactie van winkels werd een inschatting gemaakt dat er in 2016 ongeveer 20.000 exemplaren verkocht konden worden. Daarmee gingen de nodige investeringen gepaard.

Vervolgens bleek dat de verkopen achterbleven, voornamelijk omdat het product pas twee tot drie maanden na de introductie via de winkels en bijbehorende sites te koop was. Ook bleek dat er veel ondersteuning nodig was om de verkoop draaiende te houden, waarna is overgestapt naar alleen online verkoop. Dat bleek echter te grote kosten met zich mee te brengen voor marketing, die door achterblijvende verkoopcijfers niet op te brengen waren.

Uit het verslag blijkt verder dat de omzet in 2016 neerkwam op 255.536 euro, maar dat daar een verlies van 355.052 euro tegenover stond. De Spin Remote is een universele afstandsbediening die het aansturen van verschillende apparaten mogelijk maakt via draaibewegingen. Daarnaast was het mogelijk verschillende presets in te stellen. De prijs bij introductie was honderd euro.