Microsoft wil laptops zonder sim via mobiel internet vergrendelen bij diefstal

Microsoft heeft in een patentaanvraag het idee vastgelegd om diefstal van mobiele apparaten tegen te gaan door ze op afstand via mobiel internet te vergrendelen. Ook zonder simkaart zou een vergrendelsignaal gestuurd moeten kunnen worden.

Het idee staat in een aanvulling op een patentaanvraag van Microsoft uit 2015 met de naam 'Disablement of Lost or Stolen Device'. Microsoft beschrijft dat mobiele apparaten als laptops, smartphones, tablets of smartwatches geliefde doelwitten zijn voor diefstal.

Het voorstel is om een vergrendeldienst op te zetten om apparaten via mobiel internet deels of geheel te kunnen deactiveren als vermoed wordt dat ze gestolen zijn. Dit zou ook moeten werken als de apparaten beperkt zijn in het gebruik van mobiele netwerken, bijvoorbeeld als de dief de simkaart verwijderd heeft. Het bekendste voorbeeld van gebruik in limited service mode, zoals de verbinding zonder simkaart heet, is de noodoproep in Nederland. Hierbij dient het imei-nummer als identificatie. In België en Duitsland zijn noodoproepen zonder simkaart overigens niet mogelijk om misbruik te voorkomen.

Op vergelijkbare wijze als de noodoproep zou een vergrendelsignaal van de anti-diefstaldienst naar een apparaat en een bevestigingssignaal van apparaat naar de dienst tot stand gebracht moeten kunnen worden, aldus Microsoft. Bij bijvoorbeeld Find My iPhone is de aanwezigheid van een simkaart ook niet vereist. Wel moet de smartphone verbinding hebben met internet via wifi om identificatie via imei tot stand te brengen.

Microsoft meldt er in de aanvraag niets over, maar om de voorgestelde anti-diefstaldienst op te kunnen zetten zou een omvangrijke samenwerking met providers nodig zijn. MSPoweruser legt de link met Microsofts plannen voor 'always connected-pc's'. Dit zijn Windows 10-systemen met esim en lte-ondersteuning, die continu met mobiel internet verbonden moeten zijn als er lte-bereik is. Eind dit jaar komen de eerste van deze systemen, waaronder computers met ARM-chips, op de markt.