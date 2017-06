Ziggo voegt 46 zenders toe aan aanbod Go-app

Ziggo heeft bekendgemaakt dat er sinds maandag 46 zenders zijn toegevoegd aan het aanbod van zijn Go-app. De app maakt het mogelijk om tv, films en series op mobiele apparaten te bekijken. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor naar de tv streamen van films en series.

Het bedrijf heeft een lijst met de toegevoegde zenders gepubliceerd. Het gaat onder meer gaat om BBC One en Two, de Engelstalige Al Jazeera en een aantal Duitse zenders zoals ARD, ZDF, WDR en Arte. Het zenderaanbod is afhankelijk van het abonnement.

De provider maakt verder bekend dat de castfunctie van de Ziggo Go-app is uitgebreid. Nu is het nu mogelijk om inhoud uit het Movies & Series-pakket te streamen naar een extern apparaat. Dat kan via een apparaat met ondersteuning voor Google Chromecast of Apple AirPlay, aldus het bedrijf. Casten via de Windows 10-app is niet mogelijk. Het bedrijf bracht de app samen met de hernoemde Horizon Go-app in 2016 uit.