Ziggo vervangt Silverlight-player Ziggo GO door html5-variant

Ziggo heeft de Silverlight-versie van de Ziggo GO-player vervangen door een html5-variant, waardoor de speler nu in combinatie met meer browsers werkt, waaronder Chrome. Bij enkele browsers, zoals Safari, werkt de speler nog niet.

Ziggo spreekt nog wel van een test, maar maakt de html5-speler voor Ziggo GO breed beschikbaar voor Chrome, Firefox 52 en latere versies, Microsoft Edge en Internet Explorer 11 op Windows 10. De komende periode verzamelt het bedrijf feedback van gebruikers om eventueel nog aanpassingen door te voeren.

Volgens Ziggo was de overstap van Silverlight naar html5 'een behoorlijke uitdaging': "We hebben hierbij te maken met afspraken en verplichtingen richting leveranciers van onze content." Daarmee doelt het bedrijf waarschijnlijk op drm-verplichtingen. Inmiddels is er een door het W3C goedgekeurde drm-standaard voor gebruik in browsers.

Gebruikers hoeven niets te doen om van de html5-speler gebruik te kunnen maken. Wie Safari gebruikt moet nog even geduld hebben; die browser krijgt 'op termijn' ondersteuning. Ook op Chromium op Linux werkt de speler nog niet, wel in Firefox op Linux. Internet Explorer op Windows 7 en oudere Windows-versies krijgt in het geheel geen ondersteuning.

Ziggo maakte nog lang gebruik van de Silverlight-plugin van Microsoft voor zijn Ziggo GO-speler. Het probleem was dat Microsoft de plugin al sinds 2013 niet meer onderhoudt, afgezien van beveiligings- en bugfixes. Populaire browsers als Chrome, Firefox vanaf versie 52 en Microsofts eigen Edge ondersteunen Silverlight al lang niet meer, waardoor Ziggo bijvoorbeeld het gebruik van Internet Explorer aanraadde.