ACM stelt onderzoek in naar Ziggo Go vanwege netneutraliteit

De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar de Go-app van Ziggo. Dat doet de toezichthouder om vast te stellen of een van de nieuwe functies van de streamingapp toegestaan is binnen de netneutraliteitsregels; Ziggo maakt namelijk gebruik van 'geoptimaliseerde bitrate'.

Dat meldt een woordvoerder van de ACM aan Telecompaper. Volgens deze woordvoerder heeft de toezichthouder niet eerder te maken gehad met een streamingfunctie die de bitrate optimaliseert, en daarom wordt er onderzoek gedaan of Ziggo de bitrate volgens de netneutraliteitsregels niet op ongeoorloofde wijze afknijpt. Het is nog niet bekend wanneer ACM denkt het onderzoek te hebben afgerond.

De functie waar het om gaat zorgt er binnen de Ziggo Go-app voor dat de bitrate van de getoonde video's wordt beperkt op kleinere schermen. Om precies te zijn gaat het om 1,6 Mbps, 2,1 Mbps of 3,6 Mbps, bij schermen die kleiner zijn dan 5, 8 of 11 inch. Apparaten met grotere schermen krijgen niet met een limiet te maken. Ziggo stelt dat kleinere apparaten toe kunnen met een lagere bitrate, wat als voordeel heeft dat video's sneller laden en minder hoeven te bufferen.

Met de Ziggo Go-app is het voor abonnees mogelijk om live tv te kijken. Ook is het mogelijk om programma's terug te kijken, of om naar tv-series of films te kijken. Eind juli werd een nieuwe versie van de videospeler uitgebracht, waardoor er niet langer een Silverlight-plugin nodig is om Ziggo Go via de browser te gebruiken.