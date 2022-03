Valve stopt ontwikkeling kaartgame Artifact en maakt deze free-to-play

Valve is de ontwikkeling van de digitale kaartgame Artifact gestopt. Zowel de Classic-versie als de reboot waar de studio aan werkte, en die het bedrijf nu Artifact Foundry noemt, komen gratis beschikbaar maar krijgen geen verdere updates meer.

Valve meldt wel tevreden te zijn over het behalen van de doelen die het gesteld had voor de ontwikkeling van Artifact 2.0 oftewel Artifact Foundry, maar ook deze reboot kreeg niet het aantal spelers dat nodig is om verdere ontwikkeling te rechtvaardigen. Daarmee trekt Valve de stekker uit de ontwikkeling van het Dota 2-kaartspel.

De eerste versie van Artifact verscheen in 2018 en volgens Valve verkocht dat spel aanvankelijk goed, maar zakte het aantal spelers al snel dramatisch is. Een jaar geleden kondigde het bedrijf een grote reboot van het spel aan om hier verandering in aan te brengen en toen leek het alsof een release niet lang meer op zich zou laten wachten. Daarna bleef het lang stil en nu volgt dus de stopzetting van de ontwikkeling.

Vanwege 'de waarde voor de community' maakt Valve beide versies van het spel gratis beschikbaar. "Technisch is Artifact Foundry een product dat niet af is, maar vooral afwerking en art missen nog, de coregameplay is er", aldus de studio. De games krijgen hoe dan ook geen updates meer, spelers kunnen geen kaarten meer aanschaffen en de marktplaats is verwijderd uit de Classic-versie. Betaalde kaarten zijn omgezet in Collector's Edition.