Valve gaat digitaal kaartspel Artifact 'grotere reboot' geven

Valve werkt aan een ingrijpende metamorfose van zijn digitale kaartspel Artifact. Intern wordt het project zelfs 'Artifact 2' genoemd. De release van deze vernieuwde of geheel nieuwe game zou ook niet heel erg ver in de toekomst liggen.

Valve-voorman Gabe Newell spreekt van een 'grotere reboot' van de game, die oorspronkelijk in november van 2018 verscheen. Verder zegt hij dat het ontwikkelteam 'zich klaarmaakt voor de release', wat sterk doet vermoeden dat het ook niet lang meer duurt voordat deze vernieuwde game verschijnt. Tegelijkertijd werd er vrijdag een update op de Artifact-productpagina geplaatst waarin aangekondigd werd dat spelers 'veranderingen kunnen merken'.

Valve meldde in maart van vorig jaar al dat het zich ging richten op grotere updates in plaats van kleinere. Dat deze aanpassingen echter zo groot zouden zijn dat er intern sprake is van Artifact 2, is echter nieuw, evenals de schijn dat deze metamorfose niet lang op zich laat wachten.

'GabeN' noemt Artifact een 'interessante mislukking': "We voerden een experiment uit, we kregen een negatief resultaat en nu moeten we kijken wat we daarvan geleerd hebben. Dus we proberen het nog een keer. We kijken naar de reactie op de game en vragen ons af: wat was er mis met het product en hoe is dat zo gekomen?"

Dat de veranderingen aan Artifact ingrijpend zullen zijn, heeft Newell overgebracht. Wat nog niet duidelijk is, is of het hier gaat om een volledig nieuwe game, of een metamorfose van de bestaande game. Gezien de aankondiging op de productpagina van het huidige Artifact, lijkt dat laatste waarschijnlijker.

Newell liet dat en meer weten in een interview met gamingtijdschrift Edge. Die editie van het blad is pas vanaf maandag verkrijgbaar, maar zustersite GamesRadar+ heeft er een korter nieuwsbericht over geplaatst.