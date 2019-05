Amazon presenteert slimme speaker met 5,5"-scherm

Amazon heeft de Echo Show 5 gepresenteerd, een slimme speaker met 5,5"-touchscreen. De speaker houdt het midden tussen de eerder gepresenteerde Echo Spot-wekker en Echo Show-speaker met 10"-scherm.

De Echo Show 5 heeft een 4W-speaker in de behuizing zitten en kan ook audio uitsturen via een 3,5mm-jack. De ingebouwde camera heeft een mechanische schuif en een maximale resolutie van 1280x720 pixels. Die is voor videobellen. De speaker maakt uiteraard verbinding met Amazons digitale assistent Alexa. De Show 5 vangt spraakcommando's op door de twee microfoons op de bovenkant.

De speaker is 14,8x8,6cm groot en heeft een MediaTek MT8163 aan boord, een quadcore-soc met vier Cortex A53-kernen en Mali 720-gpu. Hij komt volgende maand uit in veel van de landen waar Amazon Echo-speakers levert, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. Hij kost 90 dollar. Of en wanneer de speaker in de Benelux verschijnt, is niet duidelijk.