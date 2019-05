Google vraagt ontwikkelaars Android-apps leeftijd doelgroep in te vullen

Google gaat alle ontwikkelaars van Android-apps en -games vragen om de leeftijd van de doelgroep in te vullen. Als een deel van de doelgroep onder de 18 jaar is, moeten apps gaan voldoen aan striktere regels voor apps.

Als ontwikkelaars invullen dat een app voor boven de 18 jaar is, dan verandert er niets, zegt Google. Als de doelgroep deels of helemaal minderjarigen zijn, dan gelden nieuwe regels rondom content in de app of game en de manier van verwerking van persoonsgegevens. Ook moeten advertenties komen van netwerken die meewerken met Googles regels rondom advertenties voor kinderen.

De regels moeten apps en games in de Play Store veiliger maken voor gebruik door minderjarigen. Ontwikkelaars kunnen diverse leeftijdsgroepen aangeven in de Play Store. Google gebruikt ook het promotiemateriaal voor apps en games om de leeftijdsgroep te bepalen, maar het is onduidelijk hoe dat gebeurt. Ontwikkelaars moeten de leeftijd voor 1 september hebben aangegeven.

Als een app of game zich richt op minder- en meerderjarigen, moet er bij de eerste keer opstarten een neutraal scherm zitten, waarna minderjarigen de app anders voorgeschoteld krijgen. Ook kan de app zich in zijn geheel houden aan de regels rondom apps voor minderjarigen en dan is dat scherm niet nodig.