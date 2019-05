Gerucht: Amazon werkt aan wearable die emoties herkent aan stem

Amazon zou bezig zijn met de ontwikkeling van een wearable die emoties van gebruikers kan herkennen aan het stemgebruik. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg. De wearable zou om de pols gedragen moeten worden en diverse microfoons hebben.

De wearable is ontstaan uit een samenwerking van r&d-afdeling Lab126 en het team achter digitale assistent Alexa, claimt Bloomberg. Het financieel persbureau zegt dat Amazon er nog niet uit is of de wearable op de markt zou moeten komen. Het product was enkele weken geleden nog in ontwikkeling. Bloomberg zegt interne documenten te hebben ingezien over het product, dat de codenaam Dylan heeft.

De software zou op basis van de steminput van de microfoons emoties van gebruikers kunnen herkennen, claimt Bloomberg. Uiteindelijk moet de technologie gebruikers kunnen adviseren over hoe ze effectief met andere mensen kunnen communiceren. Het is onbekend hoe dat precies zou werken. Amazon heeft niet op het gerucht gereageerd. Amazon heeft momenteel geen line-up van wearables.