Amazon komt met gratis versie muziekdienst

Amazon is begonnen met het aanbieden van een gratis versie van zijn muziekdienst. Daarmee kunnen klanten luisteren naar geselecteerde playlists met advertenties tussendoor op apparaten met Amazons digitale assistent Alexa.

De dienst is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar, meldt Amazon. Het gaat om het derde muziekabonnement van de techgigant. Amazon heeft een beperkte muziekdienst als standaard onderdeel van zijn Prime-bundel van abonnementen en diensten en verkoopt ook een uitgebreidere Music Unlimited-dienst.

Met de gratis dienst kunnen klanten geen individuele liedjes afspelen of eigen playlists maken, maar alleen playlists afspelen op basis van een genre of een artiest. Het starten van playlists is alleen mogelijk via Alexa, de digitale assistent van de webwinkel. Klanten kunnen de muziek alleen afspelen op apparaten die Alexa-ondersteuning hebben, al kan de app van de assistent ook draaien op bijvoorbeeld reguliere smartphones.

De dienst is alleen voor klanten die geen Prime of Music Unlimited hebben. Dat is een minderheid van de Amerikaanse Amazon-klanten, want een meerderheid van de Amerikaanse klanten van Amazon heeft Prime. Amazon gaat met de stap de concurrentie aan met Spotify, die al jaren een gratis versie van zijn dienst heeft. Het gerucht ging al eerder dat Amazon met een kosteloze versie van zijn muziekdienst zou komen.