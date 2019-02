'Snelheid mobiel internet Nederlandse buitengebieden moet minimaal naar 8Mbit/s'

Nederland moet minimale snelheidseisen invoeren voor mobiel internet om op dat gebied koploper te kunnen blijven. Dat blijkt uit een in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd onderzoek. Het ministerie reageert positief op het voorstel.

Volgens het door PA Consulting uitgevoerde onderzoek moeten de gemiddelde minimumsnelheden in 2022 op gemiddeld 8Mbit/s en in 2026 op 10Mbit/s liggen. Het bedrijf schrijft dat de genoemde snelheden haalbaar zijn voor mobielenetwerkbeheerders en na 2026 zou de snelheid verder omhoog kunnen. Het Utrechts consultancybureau stelt het ministerie voor om de minimumsnelheden in te voeren, zodat bedrijven aangemoedigd worden in buitengebieden sneller mobiel internet te leveren.

Volgens het ministerie is mobiel internet in buitengebieden in Nederland buitenshuis beperkt of niet beschikbaar. Als op die plekken straks een gemiddelde snelheid van minimaal 8Mbit/s komt, betekent dat volgens het ministerie dat de gemiddelde snelheid voor Nederlanders meer dan 100Mbit/s kan worden. Dichtbij een netwerkantenne zou de maximumsnelheid boven de 2Gbit/s kunnen komen. In 2016 stelde de Europese Commissie niet bindende doelen voor met betrekking tot netwerksnelheden waar Europese huishoudens over moeten kunnen beschikken. Daarin staat dat in 2025 alle huishoudens een vaste of draadloze internetverbinding van minimaal 100Mbit/s moeten kunnen afnemen.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zegt dat het kabinet bij de komende frequentieveiling het probleem wil verhelpen dat er plekken in Nederland zijn met onvoldoende netwerkdekking. Ze noemt snel mobiel internet dat overal voor iedereen beschikbaar is een basisbehoefte. Eerder maakte de staatssecretaris in het Actieplan Digitale Connectiviteit bekend dat op 98 procent van elke Nederlandse gemeente mobiele dekking moet zijn. De definitieve invulling van de Nederlandse dekkingseisen maakt het ministerie komend voorjaar bekend. Deze eisen met betrekking tot snelheid gaan alleen voor de frequenties voor het 5g-netwerk gelden, eerder werd bekend dat de staatssecretaris geen snelheidsvoorwaarden kan opleggen voor de huidige 4g-frequenties.