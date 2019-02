Backdoortrojan richt zich op Linux-servers en verspreidt cryptominer

Een recent ontdekte backdoortrojan die de naam SpeakUp heeft gekregen treft Linux-servers en verspreidt de cryptominingmalware XMRig. De trojan kan elke payload bevatten en deze op getroffen machines uitvoeren.

SpeakUp is een nieuwe trojan die volgens Check Points recentste Global Threat Index nog niet wordt gedetecteerd door antivirussoftware. De malware wordt verspreid via een reeks exploits op basis van opdrachten van command & controlservers, waaronder 'opdrachtinjectie via http'; een veelgebruikte kwetsbaarheid.

De onderzoekers van Check Point noemen SpeakUp een serieuze bedreiging omdat Linux op grote schaal wordt gebruikt op zakelijke servers en anti-virusbedrijven de malware nog niet detecteren. In januari waren de vier meest aangetroffen malwarevarianten volgens het bedrijf cryptominers. Coinhive blijft met een impact op 12 procent van organisaties wereldwijd de belangrijkste malware, waarbij Check Point zich waarschijnlijk op detecties bij zijn klanten baseert.

De opensource-cpu-miningsoftware XMRig, die onder meer door SpeakUp wordt verspreid, stond opnieuw op de tweede plaats met een impact van acht procent, gevolgd door de Cryptoloot-miner met 6 procent.