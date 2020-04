TechInsights: Apple A12Z-soc is gelijk aan A12X met volledig geactiveerde gpu

Zoals verwacht is de Apple A12Z-soc uit de nieuwe iPad Pro, dezelfde chip als de A12X uit de vorige iPad Pro-modellen. Bij de A12Z-variant zijn alle acht de gpu-cores ingeschakeld; terwijl bij de A12X-soc één gpu-core is uitgeschakeld.

Onderzoek van TechInsights bevestigt dat de A12Z gelijk is aan de A12X. Eerder uitte het bedrijf al dat vermoeden aan de hand van een eerste blik op de chip. TechInsights heeft de chip nu uitgebreid onder de microscoop gelegd en daaruit geconcludeerd dat de aanname correct is.

Ook benchmarks lieten al zien dat de A12Z vrijwel gelijk scoort aan de A12X, maar dat de gpu iets sneller is. Dat is te verklaren door de extra ingeschakelde gpu-core. Bij de A12X werd een van de gpu-cores vermoedelijk uitgeschakeld om de yields te verbeteren. Inmiddels is het productieproces verfijnd en zijn de yields vermoedelijk beter, waardoor de volledige gpu benut kan worden.

Apple kondigde halverwege maart zijn nieuwe iPad Pro-modellen aan. De modellen met de A12X-soc werden zo'n 18 maanden eerder uitgebracht. Toen was het 7nm-procedé waarop de chip gemaakt wordt nog betrekkelijk jong. De iPad-socs hebben vier krachtige Apple Vortex-cores en vier zuinige Tempest-kernen. Bij de A13-socs voor smartphones gebruikt Apple zijn nieuwere Lightning- en Thunder-cores.