Microsoft hint op Xbox-app voor tv's om games te streamen

Mogelijk verschijnen er volgend jaar Xbox-apps voor tv's, waarmee het mogelijk wordt om games via streaming te spelen, zonder tussenkomst van een console. Xbox-topman Phil Spencer hint daarop in een interview met The Verge.

Op de vraag of Xbox als een app op een smart-tv zou kunnen draaien, antwoordt Spencer: "Ik denk dat we dat in de komende twaalf maanden gaan zien. Ik denk dat er niets is dat ons tegenhoudt om dat te doen."

Microsoft is dit jaar begonnen met gamestreaming via zijn Game Pass-abonnement. Momenteel werkt dat in een 720p-resolutie en alleen op mobiele apparaten, maar Microsoft heeft ook plannen om streaming beschikbaar te maken op pc's en Xbox-consoles. Een volgende stap zou zijn om het streamen beschikbaar te maken via apps op tv's, of een streamingstick.

In oktober hintte Spencer ook al op de komst van zo'n stick. Jaren geleden waren er al geruchten over zo'n stick. Microsoft zou daar onder de naam Project Hobart aan gewerkt hebben, maar die plannen werden naar verluidt in 2016 geschrapt. Destijds had Microsoft nog geen werkende streamingdienst voor games; dat is nu wel het geval.