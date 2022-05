Samsung publiceert whitepaper met zijn visie voor 6g en noemt 3THz-frequenties

Samsung heeft een whitepaper gepubliceerd met zijn visie voor 6g-netwerken. De technologie moet volgens Samsung pieksnelheden tot 1000Gbit/s bieden op frequenties tot 3THz. Het bedrijf verwacht dat de technologie rond 2030 klaar is voor grootschalig gebruik.

​Samsung publiceerde de whitepaper op zijn website. Het bedrijf meldt dat de technologie waar het bedrijf vermoedelijk al aan werkt frequenties van maximaal 3THz, of 3000GHz, zou gebruiken. In maart 2019 stelde de Amerikaanse FCC een frequentiespectrum van 95GHz tot 3Thz open voor experimenteel gebruik. Dit deed de instantie om de ontwikkeling van nieuwe draadloze communicatietechnologie aan te moedigen. Ter illustratie: de EU heeft op het moment van schrijven een maximale frequentie van 26GHz opengesteld voor 5g, hoewel hogere frequenties ook worden ondersteund.

Het frequentiespectrum van 6g loopt vermoedelijk tot 3THz

Doordat de hoeveelheid verbonden apparaten snel groeit, moet 6g volgens Samsung minstens 10 miljoen apparaten per vierkante kilometer kunnen bedienen. Bij 5g is dat nog een miljoen apparaten. Samsung verwacht daarnaast pieksnelheden tot 1000Gbit/s, of 1 terabit per seconde. Dit staat gelijk aan een maximale doorvoersnelheid van 125GB/s. In de praktijk ligt de haalbare snelheid waarschijnlijk lager, op ongeveer 1Gbit/s, wat neerkomt op 125MB/s.

Door de hogere frequentie moet ook de maximale ondersteunde snelheid van een bewegend 6g-apparaat worden verbeterd. Samsung noemt nog geen precieze snelheid. Bij 5g bedraagt deze ondersteunde snelheid 500 kilometer per uur. Ook wordt 6g volgens de Koreaanse fabrikant energiezuiniger dan zijn voorganger. Samsung noemt onder andere industriële automatisering als eventueel gebruiksscenario voor 6g. De verwachte end-to-end-vertraging wordt geschat op minder dan 1ms.

Het bedrijf geeft wel aan dat er enkele obstakels zijn bij het ontwikkelen van 6g. Zo kan het verlies van signaalsterkte bij THz-frequenties een uitdaging zijn. De path-loss bij 280GHz is bijvoorbeeld al 20dB ten opzichte van 28GHz, zo schrijft het bedrijf. Dit kan worden opgelost door 'zeer grote antenne-arrays' te gebruiken in combinatie met technieken als mimo .

Samsung geeft hierbij enkele mogelijke ontwerpen, waaronder bijvoorbeeld een metasurface lens-antenne. Met dit ontwerp wordt de richting van de radiogolven aangepast door een dc-spanning toe te passen. Een soort objectief voor de antennes moet de beamforming verder verbeteren. Een antenne van metamateriaal kan door zijn bijzondere elektromagnetische eigenschappen iets vergelijkbaars, maar behoeft geen afzonderlijke antenne-arrays voor de faseverschuiving. Reconfigurable intelligent surfaces zijn een andere optie, die gebruikt kunnen worden om een signaalpad te bieden op plekken waar geen direct zicht op een antenne is.

Een antenne met metasurface lens

Ook worden nieuwe golfvormen besproken, hoewel Samsung stelt dat het huidige ofdma in theorie nog steeds geschikt is voor THz-frequenties. Het bedrijf schrijft daarbij dat het toch nodig is om op zoek te gaan naar andere golfvormen om bepaalde beperkingen van THz-hardware te omzeilen. Verder bespreekt het Koreaanse techbedrijf nog enkele andere zaken omtrent 6g, waaronder het gebruik van spectrum sharing-technologie en kunstmatige intelligentie om netwerkprestaties te optimaliseren.

Samsung verwacht dat de ITU-R, een zusterorganisatie van de Internationale Telecommunicatie-unie in Genève, in 2021 begint met het definiëren van de 6g-standaard. Volgens Samsung moet de volledige 6g-specificatie in 2028 klaar zijn. Grootschalige commercialisering moet rond 2030 plaatsvinden.