Verkoop Oculus Quest 2 is tijdelijk stopgezet wegens klachten huidirritatie

Facebook zet de verkoop van de Oculus Quest 2 tijdelijk stop wegens een probleem met het schuimrubberen gezichtsmasker dat bij sommige klanten huidirritatie oplevert. Vanaf 24 augustus is de headset opnieuw te koop met siliconen cover en met standaard 128GB aan opslagruimte.

Vanaf 24 augustus worden de basisversies van de Oculus Quest 2-headsets geleverd met 128GB opslagruimte in plaats van de huidige 64GB en dat voor dezelfde prijs. In de doos van de headset zal dan ook een siliconen cover te vinden zijn dat over het schuimrubberen opzetstuk komt dat in aanraking komt met het gezicht. Dat opzetstuk veroorzaakte volgens Facebook huidirritatie bij sommige klanten. De huidklachten zagen volgens Facebook in december van vorig jaar voor het eerst het daglicht.

Volgens Facebook gaat het over een klein aantal klanten die huidirritatie ondervonden. Toch was dit blijkbaar genoeg om de internationale verkoop tijdelijk stop te zetten zodat de siliconen covers aan alle verpakkingen van de Oculus Quest 2 toegevoegd kunnen worden. Huidige gebruikers van de Oculus Quest 2 en de Quest 2 Fit Pack kunnen online de siliconen covers aanvragen.