NRC stond sinds 2014 op zwarte lijst bij Google

De website van NRC stond jarenlang op de zwarte lijst bij Google. De krant kwam hier in februari achter toen er geen advertenties meer geplaatst konden worden via het systeem van Google. De blokkade is inmiddels opgeheven volgens de krant.

NRC kwam achter de blokkade toen het probeerde advertenties te plaatsen via het advertentiesysteem van de techgigant. Uit een mailwisseling tussen de krant en Google kwam naar buiten dat de website van NRC al sinds 2014 op een zwarte lijst stond.

Google schrijft in een mail aan NRC dat de website op de zwarte lijst terecht is gekomen, omdat er relatief vaak over gevoelige onderwerpen werd geschreven zoals extremisme en geweld. Ook zou nrc.nl aangemerkt zijn als nieuw domein. Het is niet duidelijk waarom advertenties nu pas geblokkeerd werden.

De fout is inmiddels hersteld schrijft de krant op haar website. Volgens Algemeen-directeur Dominic Stas van NRC is de krant tienduizenden euro's misgelopen door de blokkade.